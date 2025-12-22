GOTY 2025: Il miglior picchiaduro di Gamereactor

HQ

I picchiaduro sono una delle esperienze più universalmente amate che puoi condividere con un amico sul divano. Prendersi a botte senza rischiare davvero un infortunio alla testa (a meno che non si esageri), i picchiaduro ci hanno permesso alti e bassi per decenni e non danno segni di fermarsi. Quest'anno forse non ci sono tanti campioni come negli anni passati, ma abbiamo ancora alcuni campioni premiati per il 2025, e sono i seguenti:

5. Absolo

Magari non stai picchiando il tuo amico nel picchiaduro d'azione di Dotemu, ma combatterai invece al suo fianco. Non è un picchiaduro tradizionale 2D o 3D in questo senso, ma Absolum è così valido (e i combattimenti sono stati così secchi quest'anno) che non possiamo evitare di metterlo nella nostra lista. Le combo che puoi eseguire sono divertenti e varie, lo stile visivo è unicamente bello e il gioco stesso è davvero divertente, soprattutto in cooperativa, perché sembra di essere di nuovo alle macchine arcade, pronto a scappare con il tuo amico a supplicare i tuoi genitori per un'altra moneta.

4. Capcom Fighting Collection 2

Anche se è un po' barare mettere una collezione di vecchi giochi nella nostra lista dei migliori qui, anche The Game Awards ci è riuscito, e quindi stiamo schivando la colpa attribuendo il caro vecchio Geoff. Detto ciò, Capcom Fighting Collection 2 è in realtà un ottimo mix di picchiaduro classici della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000, riproposti per essere portati a un pubblico moderno. Non avevo provato la maggior parte di questi al momento dell'uscita originale perché ero troppo giovane per un controller, ma ora poterli provare è davvero divertente. Peccato che Mortal Kombat non abbia potuto dare agli stessi onori ai suoi vecchi giochi.

3. Hunter x Hunter: Nen x Impact

Forse è perché finalmente ho visto Hunter x Hunter un anno fa, ma ero molto entusiasta di vedere che l'anime di successo stava prendendo nuova vita con un picchiaduro uscito quest'anno. Il roster è piuttosto essenziale e il codice di rete non è il massimo se cerchi solo battaglie online, ma se metti insieme qualche amico ti aspetta delle risse divertenti e veloci che mettono Gon, Killua, la mia capra Leorio e altri ancora contro alcuni dei loro nemici più letali e tra di loro.

2. Furia Fatale: Città dei Lupi

Forse oggi non ha la stessa presenza di Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken, ma Fatal Fury: City of the Wolves è un incredibile ritorno a questa serie precedentemente assente. La sua grafica elegante, il gameplay rapido e compatto e i contenuti singleplayer soddisfacenti ci hanno tenuti coinvolti per tutto il tempo che ci abbiamo giocato. I personaggi aggiuntivi potevano essere un po' altalenanti, ma sembra che SNK abbia davvero fatto il successo con l'ultimo Fatal Fury. Speriamo di non dover aspettare altri vent'anni per la prossima voce.

1. 2XKO

Potrebbe essere un po' presuntuoso mettere un gioco in accesso anticipato in cima a una delle nostre classifiche, ma Riot Games ha fatto l'impossibile con 2XKO: mi ha fatto apprezzare un gioco di League of Legends. 2XKO è un fenomenale combattente di coppia, che impara velocemente quanto pronto a mostrarti quante ore ti restano prima di diventare un maestro. Non si risparmia i colpi, eppure è così incredibilmente coinvolgente che puoi essere battuto più e più volte nelle lobby classificate e continuare a tornare per averne ancora. Il roster è molto piccolo, ma con personaggi che sembrano così diversi tra loro non puoi biasimare Riot per non essere partito con un roster di 30+ personaggi. Col tempo, i personaggi giocabili cresceranno, e sembra che il 2026 sarà una battaglia tra 2XKO e Tokon: Fighting Souls della Marvel per il primo posto di questa lista.