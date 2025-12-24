GOTY 2025: Il miglior platform di Gamereactor

HQ

Siamo già ben avanti nella copertura del Gioco dell'Anno per il 2025, con alcune categorie chiave già alle nostre spalle. Ma il prossimo passo è uno che spesso viene trascurato in alcune delle cerimonie di premiazione più importanti, poiché dedichiamo del tempo a mettere in luce i migliori platform del 2025. Sì, stiamo facendo il conto alla rovescia di cinque dei migliori giochi che si adattano a essere inseriti nella categoria platformer, e ragazzi, ci sono dei pezzi grossi quest'anno.

Come le nostre scelte precedenti, i giochi selezionati qui sono stati tutti lanciati dal 1° gennaio 2025, quindi non aspettatevi sorprese di dicembre 2024 in questa lista.

5. Baia Bionica

Potresti aver ignorato Psychoflow e Mureena Oy Bionic Bay, perché non ha esattamente lo stesso grande nome o sviluppatore associato. Ma francamente è un po' deludente, visto che forse è il miglior vero platform puro dell'anno. Questo è un gioco che si basa su navigare in un livello pieno di pericoli e pericoli usando una serie di tecniche di movimento fluide, ed è stato calibrato in modo tale che sia incoraggiato il speedrun e il completamento del compito il più velocemente possibile. Se ami tutto ciò che costituisce un gioco platform, Bionic Bay vale assolutamente la pena provarlo.

Annuncio pubblicitario:

4. Shinobi: Arte della vendetta

Abbiamo messo in evidenza Shinobi: Art of Vengeance come il nostro miglior gioco d'azione, un risultato meritato per il titolo acclamato di Lizardcube, ma lo mettiamo anche qui perché appartiene anche alla categoria platform. Questo gioco è tutto ciò che i fan retrò e action-platform amano. È intenso e duro, veloce e fluido, emozionante ed emozionante, che tu sia impegnato in combattimenti impegnativi o che tu svolte agilmente tra i vari livelli, Shinobi: Art of Vengeance si distingue come probabilmente il miglior gioco ninja del 2025, un notevole risultato considerando l'esercito di opzioni che Ninja Gaiden ha offerto...

3. Donkey Kong Bananza

Il portafoglio Nintendo Switch 2 non è stato così forte da quando è arrivata la console ibrida successore, con una netta mancanza di giochi che si possano definire unici. Ma il meglio del gruppo sembra essere chiaramente il piacere platformer Donkey Kong Bananza, un viaggio epico incentrato sul potente scimmia che lo porta in ogni sorta di regni e terre emozionanti mentre si spinge sempre più in profondità verso il nucleo del pianeta. Bananza è facile da imparare e amare, facile da apprezzare, perfetto per tutti i fan ed età, ed è forse il simbolo del platforming nel 2025.

Annuncio pubblicitario:

2. Cavaliere Cavo: Canzone di Seta

Abbiamo dovuto aspettare a lungo, molto tempo affinché Team Cherry presentasse il sequel del suo acclamato gioco, ma finalmente questo è diventato realtà nel 2025 con il lancio di Hollow Knight: Silksong. Un Metroidvania nella sua essenza, questo gioco è davvero un platform ricco d'azione, che combina movimenti stretti ed emozionanti, enigmi e sfide di salto con combattimenti estenuanti e punitivi, per offrire un'esperienza travolgente ma gratificante che pochi possono eguagliare. Non ha ancora conquistato il primo posto nella nostra lista perché, in modo simile a Astro Bot nel 2024, c'è un altro gioco piattaforma da mettere in evidenza e che offre gioia e meraviglia in un modo che pochi riescono a eguagliare.

1. Narrativa Divisa

Chi altro, giusto? Quando si parla di platform in un anno in cui Hazelight ha un nuovo progetto da presentare al mondo, sembra quasi certo che questa categoria porterà la squadra svedese a vincere trofei, e non abbiamo motivo di suggerire che non dovrebbero farlo. Split Fiction è senza dubbio uno dei migliori giochi del 2025 e, anche se forse non corrisponde al tema unico di It Takes Two, il gioco cooperativo che cambia genere e regno spunta tutte le caselle giuste quando si tratta di videogiochi divertenti, deliziosi e perfetti per tutti i fan ed età. Split Fiction è il miglior platform del 2025, e se non hai ancora avuto modo di giocarci, trova un po' di tempo per sederti con un amico o un familiare durante il Natale, non te ne pentirai.