GOTY 2025: Il miglior roguelike di Gamereactor

I roguelike sono un mercato enorme al giorno d'oggi. La gente ama l'idea che ogni run offra qualcosa di nuovo, e ogni sorta di sottogenere si combina per creare i roguelike che conosciamo oggi. Il business di essere come un ladro è cresciuto così tanto che abbiamo pensato che quest'anno dovessimo onorarlo con una sua categoria. È difficile scegliere solo cinque roguelike che ci hanno sconvolto quest'anno, ma ecco i nostri migliori del 2025. Vale la pena notare, dato che molti di questi giochi escono in Early Access, che qui ci concentreremo solo sulle uscite complete.

5. Fossa di trifoglio

Cloverpit potrebbe essere descritto al meglio come in parte Balatro, in parte Inscryption. Davvero, però, non dovresti cercare di descriverlo e dovresti semplicemente giocarlo. Questo roguelike delle slot machine è intriso di atmosfera che ti permette di giocare con la tua vita senza dover effettivamente infilare un proiettile in una rivolver e metterla accanto alla testa. È una brillante deviazione rispetto a ciò che spesso ci aspettiamo dai roguelike d'azione di oggi, ma solo perché non ti fa prendere a pugni e calciare gli dei non significa che non sia altrettanto coinvolgente.

4. Perso in Casual: The Eternal Die

Trovo sempre un po' strano quando un gioco appare così chiaramente ispirato a uno dei migliori del suo genere. Sicuramente troveremo solo ciò che manca nel tentativo di ricreare ciò che amiamo? Non è questo il caso di Lost in Random: The Eternal Die. Il roguelike d'azione di Stormteller porta apertamente le sue ispirazioni ad Ade, ma il gameplay, il design dei boss e il mondo mi hanno catturato e mi hanno rifiutato di lasciarmi andare. Sconfiggere Mare the Knight potrebbe non richiedere ore infinite, ma il tempo che abbiamo passato con The Eternal Die è stato incredibilmente divertente.

3. Palla x Fossa

Questo gioco, arrivato al terzo posto, dovrebbe mostrarti quanto quest'anno sia stato forte per i roguelike. Ball x Pit è un brillante roguelike di sopravvivenza che ti vede distruggere orde di nemici, impostando regole proprie solo per infrangerle nel modo più fantastico possibile. È semplicemente una dipendenza, con un sacco di cose da sbloccare e tante cose da fare durante il tempo che giochi. Dai personaggi agli edifici, tornerai più e più volte per affrontare un'altra partita. Se non avete ancora giocato a questo gioco, pensiamo che vi divertirete un mondo...

2. Absolamento

Inizialmente affascinava i giocatori con la sua estetica disegnata a mano, Absolum ha superato anche le aspettative più elevate quando finalmente è arrivato. Il combattimento è veloce e fluido. Il mondo è coinvolgente e intrigante. Le immagini sono splendidamente dettagliate e supportate da una colonna sonora enorme. Absolum sembra riportare l'idea dei beat 'em up in un modo che non vedevamo da anni, e in qualsiasi altro anno probabilmente è in cima qui, almeno secondo i nostri conteggi.

1. Ade II

Purtroppo, Absolum dovette arrivare contemporaneamente ad Ade II. Uno dei giochi più recensiti dell'anno e uno dei migliori roguelike di tutti i tempi. Supergiant sembrava aver già dato il suo capolavoro con l'originale Ade, e sebbene ci siano fan che preferiscono il primo gioco, Hades II offre un'esperienza che puoi godere altrettanto con tantissimi contenuti in più. Un trionfo di sequel e una scelta facile per il principale roguelike di quest'anno, anche con una concorrenza così dura.