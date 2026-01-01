GOTY 2025: La partita più attesa di Alex nel 2026... quello non è Grand Theft Auto VI... è The Blood of Dawnwalker

HQ

Sì, non vedo l'ora di perdermi con i miei amici a Big Walk, e sì, penso che Star Wars Zero Company potrebbe essere un gioco tattico incredibilmente atmosferico se fatto nel modo giusto. Voglio tagliare a pezzi i malvagi nei panni di Wolverine, e voglio vedere come appare un combattente 4v4 in TOKON: Fighting Souls della Marvel. Più di tutto ciò, però, sono molto curioso di vedere cosa hanno architettato gli ex sviluppatori di The Witcher 3 con The Blood of Dawnwalker.

A parte il titolo un po' prolisso, The Blood of Dawnwalker mi ha conquistato fin dal suo lancio. Il talento dietro lo studio, la freschezza dell'IP e le meccaniche principali del gameplay sembravano tutti splendidamente ambiziosi. Con molti RPG open-world in terza persona che oggi risultano piuttosto insipidi, Dawnwalker mi ha colpito perché sembrava davvero fresco. Inoltre, quando ho scoperto che il protagonista era più ispirato da un lupo mannaro che da un vampiro, mi sono davvero pronta a scatenare le strade.

Coen è un vampiro, ovviamente, o una specie di meticcio vampiro di razza mista, supponiamo, dato che può uscire di giorno ma si aggira di notte come un gatto che ha ascoltato tutto il giorno il rumore dei topi fuori. Questo non solo offre una dualità intrigante al gameplay, ma spero che Rebel Wolves esplori davvero il potenziale che questo può portare anche a Coen come personaggio. All'inizio, i poteri e i potenziamenti da Witcher di Geralt ti dicono che è privo di emozioni, ma man mano che lo conosci, ti rendi conto che non è affatto vero. Spero che alcune di quelle sfumature apprese nella scrittura vengano integrate in The Blood of Dawnwalker.

Abbiamo visto finora alcune presentazioni di gameplay abbastanza lunghe del gioco, e mostrano un mondo in cui mi piacerebbe passare un po' di tempo. Tuttavia, sono un po' incerto se stia esagerando The Blood of Dawnwalker oltre il suo potenziale. Oggi gli RPG in terza persona, action-adventure e open world, sono a disposizione. Ci stiamo investendo su di loro più o meno quanto nei roguelike e nei soulslike crudi. Questo non significa che The Blood of Dawnwalker non possa essere speciale, ma dovrà uscire dallo stampo noioso imposto dal suo genere. Semplicemente non mi interessa esplorare ogni punto interrogativo quando so che il risultato della mia esplorazione sarà superficiale come una pozza in una giornata d'estate.

Dove The Blood of Dawnwalker può contrastare questo è nella missione principale basata sul tempo, dove passi le tue giornate come una risorsa per completare altri obiettivi o aumentare la forza prima di affrontare gli incontri finali. Questo non sembra che limiterà l'esplorazione, ma ti farà sentire annoiato dalla mappa prima ancora di aver iniziato davvero la missione principale. Spera, almeno. Ti sto tenendo d'occhio, The Blood of Dawnwalker, ma adesso stai davvero bene. Speriamo che tu riesca ad arrivare al 2026, così almeno una persona tra me e Ben avrà il gioco che attesisi ha l'attesa. Diciamoci la verità, Fable non sta arrivando all'inizio.