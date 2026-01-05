Govee annuncia un miglioramento della macchina per il ghiaccio nugget mentre segnala l'intenzione di impegnarsi nel segmento degli elettrodomestici da cucina

HQ

Ci sono già innumerevoli innovazioni e presentazioni presentate come parte del CES a Las Vegas, che è appena iniziato e si svolge per il resto della settimana. A tal fine, il produttore di elettrodomestici Govee ha rivelato l'ultima aggiunta alla sua gamma di dispositivi da cucina nota come GoveeLife, con l'emergere di un nuovo dispositivo per la produzione del ghiaccio.

Conosciuto come Smart Nugget Ice Maker Pro, questo è un dispositivo che dovrebbe risolvere i punti di frustrazione e fornire ghiaccio nugget di qualità superiore a un ritmo più rapido. Lo fa con un compressore più potente con una potenza nominale a 96W, oltre a una ventola e un condensatore ingranditi, che permettono di produrre ghiaccio in appena sei minuti e di produrre fino a 60 libbre di ghiaccio al giorno. Per riferimento, in una sola seduta, Govee spiega che può produrre circa 60 bevande fredde. Può anche mantenere il ghiaccio quasi congelato per un massimo di sei ore.

Tutta questa tecnologia migliorata si aggiunge a un funzionamento più silenzioso grazie al software AI NoiseGuard, mentre uno schermo LCD rende l'uso del dispositivo ancora più semplice. Guardando prezzi e disponibilità, si prevede che sarà venduto a circa 499,99 dollari ed è disponibile al momento.

Per capitalizzare e seguire questa notizia, Govee ha anche dedicato del tempo a esprimere che questa macchina rappresenta solo l'ultimo passo verso le sue ambizioni di elettrodomestici da cucina, affermando che "lo Smart Nugget Ice Maker Pro segnala il piano del marchio di espandere ulteriormente la propria presenza nel segmento degli elettrodomestici da cucina".