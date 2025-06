GP d'Austria: orari e canali per guardare la Formula 1 in diretta questo fine settimana

HQ

Questo fine settimana, l'attesissimo film di F1 uscirà nei cinema. Interpretato da Brad Pitt e girato in un vero Gran Premio durante la stagione 2023 e 2024, ha ricevuto recensioni entusiastiche, anche qui su Gamereactor. E capita che esca nello stesso momento in cui la stagione di F1 2025 continua.

La Formula 1 torna in Europa questa settimana, il che è una buona notizia per i fan del Vecchio Continente per quanto riguarda i tempi. Non dovrai più fare tardi per assistere alla gara, poiché il GP d'Austria sarà alla solita ora in Europa. E questo fine settimana non c'è una gara sprint al Red Bull Ring di Spielberg.

Prendi nota dei tempi per il GP d'Austria di questo fine settimana:

Orari del Gran Premio d'Austria



FP1: venerdì 27 giugno alle 12:30 BST e 13:30 CEST



FP2: venerdì 27 giugno alle 16:00 BST e 17:00 CEST



FP3: sabato 28 giugno alle 11:30 BST e 12:30 CEST



Qualifiche: sabato 28 giugno alle 15:00 BST e 16:00 CEST



Gara: domenica 29 giugno alle 14:00 BST e 15:00 CEST



Dove guardare il GP d'Austria in diretta

La Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento nella maggior parte dei paesi. Ecco un elenco delle emittenti ufficiali del Gran Premio d'Austria e del resto della stagione di Formula Uno in alcuni paesi europei: