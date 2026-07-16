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GP del Belgio in Formula 1: tempi per le qualifiche, il Gran Premio e come guardarlo in diretta

Il GP del Belgio non prevede una gara Sprint, quindi il corso principale si tiene domenica.

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Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si svolge questo fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps, la prima di due gare consecutive prima della pausa estiva (il Belgio sarà seguito dall'Ungheria il 26 luglio e dai Paesi Bassi il 23 agosto).

La stagione è in erba dei modi: Andrea Kimi Antonelli rimane leader, ma solo di 25 punti dopo non essere riuscito a segnare in due delle ultime tre gare, permettendo a George Russell e Lewis Hamilton di avvicinarsi pericolosamente. Il GP di Gran Bretagna di due settimane fa ha complicato ulteriormente le cose con la vittoria di Charles Leclerc e un altro incidente di Max Verstappen, che ora sembra stia lavorando per un passaggio alla McLaren...

Il GP del Belgio di F1 non prevede gare Sprint per la Formula 1 (invece per F2 e F3), quindi il percorso principale si tiene domenica, alle 15 CEST, alle 14 BST.

Tempi del GP del Belgio di Formula 1 questo fine settimana:

Venerdì 17 luglio


  • PRIMA PROVA F1 - 12:30 BST / 13:30 CEST

  • SECONDA PROVA F2 - 16:00 BST / 17:00 CEST

Sabato, 18 luglio


  • TERZO ALLENAMENTO F2 - 11:30 BST / 12:30 CEST

  • QUALIFICHE - 15:00 BST / 16:00 CEST

Domenica, 19 luglio


  • GRAN PREMIO DEL BELGIO /44 giri) - 14:00 BST / 15:00 CEST

Come guardare la F1 dal vivo in Europa:

Ecco un elenco dei broadcaster di Formula 1 in Europa dove puoi vedere il GP del Belgio questo fine settimana:


  • Austria: Sky, Servus TV, ORF

  • Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport

  • Belgio: PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Croazia: RTL

  • Cipro: OmegaTV

  • Cechia: Nova

  • Danimarca: TV3, Viaplay

  • Finlandia: Viaplay

  • Francia: Canal+

  • Germania: Sky, RTL

  • Grecia: ANT1

  • Ungheria: M4 MTVA

  • Italia: Sky

  • Paesi Bassi: Viaplay

  • Norvegia: V sport 1, Viaplay

  • Polonia: Eleven Sports

  • Portogallo: DAZN

  • Spagna: DAZN

  • Svezia: Viaplay

  • Turchia: beIN Sports

  • Ucraina: Setanta Ucraina

  • Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)

GP del Belgio in Formula 1: tempi per le qualifiche, il Gran Premio e come guardarlo in diretta
Motorsport Photography F1 / Shutterstock

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