GP del Belgio in Formula 1: tempi per le qualifiche, il Gran Premio e come guardarlo in diretta

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Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si svolge questo fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps, la prima di due gare consecutive prima della pausa estiva (il Belgio sarà seguito dall'Ungheria il 26 luglio e dai Paesi Bassi il 23 agosto).

La stagione è in erba dei modi: Andrea Kimi Antonelli rimane leader, ma solo di 25 punti dopo non essere riuscito a segnare in due delle ultime tre gare, permettendo a George Russell e Lewis Hamilton di avvicinarsi pericolosamente. Il GP di Gran Bretagna di due settimane fa ha complicato ulteriormente le cose con la vittoria di Charles Leclerc e un altro incidente di Max Verstappen, che ora sembra stia lavorando per un passaggio alla McLaren...

Il GP del Belgio di F1 non prevede gare Sprint per la Formula 1 (invece per F2 e F3), quindi il percorso principale si tiene domenica, alle 15 CEST, alle 14 BST.

Tempi del GP del Belgio di Formula 1 questo fine settimana:

Venerdì 17 luglio



PRIMA PROVA F1 - 12:30 BST / 13:30 CEST



SECONDA PROVA F2 - 16:00 BST / 17:00 CEST



Sabato, 18 luglio



TERZO ALLENAMENTO F2 - 11:30 BST / 12:30 CEST



QUALIFICHE - 15:00 BST / 16:00 CEST



Domenica, 19 luglio



GRAN PREMIO DEL BELGIO /44 giri) - 14:00 BST / 15:00 CEST



Come guardare la F1 dal vivo in Europa:

Ecco un elenco dei broadcaster di Formula 1 in Europa dove puoi vedere il GP del Belgio questo fine settimana:



Austria: Sky, Servus TV, ORF



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: RTL



Cipro: OmegaTV



Cechia: Nova



Danimarca: TV3, Viaplay



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, RTL



Grecia: ANT1



Ungheria: M4 MTVA



Italia: Sky



Paesi Bassi: Viaplay



Norvegia: V sport 1, Viaplay



Polonia: Eleven Sports



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Svezia: Viaplay



Turchia: beIN Sports



Ucraina: Setanta Ucraina



Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)

