GP del Belgio in Formula 1: tempi per le qualifiche, il Gran Premio e come guardarlo in diretta
Il GP del Belgio non prevede una gara Sprint, quindi il corso principale si tiene domenica.
Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si svolge questo fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps, la prima di due gare consecutive prima della pausa estiva (il Belgio sarà seguito dall'Ungheria il 26 luglio e dai Paesi Bassi il 23 agosto).
La stagione è in erba dei modi: Andrea Kimi Antonelli rimane leader, ma solo di 25 punti dopo non essere riuscito a segnare in due delle ultime tre gare, permettendo a George Russell e Lewis Hamilton di avvicinarsi pericolosamente. Il GP di Gran Bretagna di due settimane fa ha complicato ulteriormente le cose con la vittoria di Charles Leclerc e un altro incidente di Max Verstappen, che ora sembra stia lavorando per un passaggio alla McLaren...
Il GP del Belgio di F1 non prevede gare Sprint per la Formula 1 (invece per F2 e F3), quindi il percorso principale si tiene domenica, alle 15 CEST, alle 14 BST.
Tempi del GP del Belgio di Formula 1 questo fine settimana:
Venerdì 17 luglio
- PRIMA PROVA F1 - 12:30 BST / 13:30 CEST
- SECONDA PROVA F2 - 16:00 BST / 17:00 CEST
Sabato, 18 luglio
- TERZO ALLENAMENTO F2 - 11:30 BST / 12:30 CEST
- QUALIFICHE - 15:00 BST / 16:00 CEST
Domenica, 19 luglio
- GRAN PREMIO DEL BELGIO /44 giri) - 14:00 BST / 15:00 CEST
Come guardare la F1 dal vivo in Europa:
Ecco un elenco dei broadcaster di Formula 1 in Europa dove puoi vedere il GP del Belgio questo fine settimana:
- Austria: Sky, Servus TV, ORF
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: RTL
- Cipro: OmegaTV
- Cechia: Nova
- Danimarca: TV3, Viaplay
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, RTL
- Grecia: ANT1
- Ungheria: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Paesi Bassi: Viaplay
- Norvegia: V sport 1, Viaplay
- Polonia: Eleven Sports
- Portogallo: DAZN
- Spagna: DAZN
- Svezia: Viaplay
- Turchia: beIN Sports
- Ucraina: Setanta Ucraina
- Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)