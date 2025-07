GP del Belgio: Piastri supera Norris nel duello di F1 della McLaren

HQ

La Formula 1 continua ad essere un monologo per la McLaren, con un'altra doppietta al Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Terza volta consecutiva (e decimo Gran Premio, su tredici, con i due piloti McLaren sul podio), ma questa volta in ordine opposto come in Gran Bretagna e Austria: ha vinto Oscar Piastri, seguito da Lando Norris. Charles Leclerc è arrivato terzo e Max Verstappen quarto.

Il risultato aiuta Piastri a portarsi in testa alla classifica piloti, ma non per molto: 266 punti, contro i 250 punti di Norris. Norris ha vinto quattro gare, Piastri sei, rendendo l'australiano ancora leggermente favorito. Il britannico sta ancora pagando l'errore commesso in Canada, dove si è scontrato con il compagno di squadra e ha finito per non finire la gara.

Tuttavia, la differenza tra i due è molto piccola... mentre la distanza con Max Verstappen, terzo in classifica, si fa sempre più grande (250 Norris, 185 Verstappen). Non c'è ancora tempo per riposarsi, il prossimo fine settimana c'è un altro Gran Premio, come il GP d'Ungheria (3 agosto) prima della pausa estiva (il prossimo, in Olanda, è il 31 agosto).