GP dell'Arabia Saudita: come guardare la Formula 1 questo fine settimana e orari dall'Europa

HQ

La Formula 1 continua il suo percorso asiatico questo fine settimana con il Gran Premio dell'Arabia Saudita, una delle gare più giovani del calendario, disputata per la prima volta nel 2021. Il Jeddah Corniche Circuit trova la stagione ancora in una fase iniziale, senza chiari favoriti... anche se qualche voce timida inizia a dire che, in effetti, Oscar Piastri non è da escludere nonostante la giovane età e deve essere considerato il favorito per il titolo piloti, performando meglio di Max Verstappen, suo compagno di squadra alla McLaren Lando Norris, e sicuramente meglio di Lewis Hamilton, ancora abituato alla Ferrari.

Così, c'è ancora molta incertezza ed eccitazione per questa stagione, ancora aperta, anche se dominata dai ragazzi della McLaren, Norris (77 punti) e Piastri (74 punti), seguiti da Verstappen (69 punti), George Russel (63 punti) e Charles Leclerc (63 punti). Alle loro spalle, 30 punti di distacco da Andrea Kimi Antonelli.

Orari e come guardare il GP dell'Arabia Saudita

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita inizierà le prime prove libere alle 14:30 BST di venerdì 18 aprile, seguite dalle seconde prove libere alle 18:00 BST e alle 19:00 CEST. La terza e ultima sessione di prove libere si terrà sabato 19 aprile alle 14:30 BST e alle 15:30 CEST.



Gara di qualificazione: 18:00 BST / 19:00 CEST (sabato 19 aprile)



Gara: 18:00 BST / 19:00 CEST (domenica 20 aprile)



Dove guardare la Formula 1 dall'Europa

Come al solito, la Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento. Questo è un elenco delle trasmissioni ufficiali della Formula 1 in alcuni mercati europei, ma puoi controllare l'elenco completo su F1.com.



Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4