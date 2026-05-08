GP di Francia in MotoGP: tempi e come guardare la gara a Le Mans
È il quinto Gran Premio della stagione.
La stagione MotoGP si svolge questo fine settimana su uno dei circuiti più famosi, Le Mans in Francia, per il quinto Gran Premio della stagione, dove vedremo se Marc Márquez riuscirà ad avvicinarsi a Marco Bezzecchi, che guida il campionato nonostante la vittoria dello scorso weekend di Álex Márquez.
Marc Márquez ha una storia complicata a Le Mans: ha vinto nel 2014, 2018 e 2019, e ha chiuso secondo nel 2024 e 2025, ma ha avuto quattro incidenti lì, nel 2016, 2017, 2021 e 2023. Attualmente è quinto nel campionato, guidato da Marco Bezzecchi con 101 punti, seguito dal campione 2024 Jorge Martín.
Ecco il calendario delle gare del GP di Francia di sabato e domenica 9-10 maggio (orari in CEST, ora locale in Francia):
Sabato 9 maggio
- 10:50 - 11:05: Sessione di Qualifica MotoGP 1
- 11:15 - 11:30: Sessione di Qualifica MotoGP 2
- 23:00: Gara MotoGP Sprint (13 giri)
Domenica 10 maggio
- 9:40 - 9:50: Riscaldamento MotoGP
- 11:00: Gara Moto3 (20 giri)
- 12:15: Gara Moto2 (22 giri)
- 14:00: Gara francese MotoGP (27 giri)
Ecco una lista di telecronisti MotoGP da vedere il Gran Premio di Francia questo weekend:
- Austria: Sky, Servus TV
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena
- Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: Sportklub
- Cipro: Cyta Vision
- Cechia: Nova Sport6
- Danimarca: 3 sport
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, Red Bull, DF1
- Grecia: Cosmote TV
- Ungheria: 4 Arena
- Italia: Sky, Canala 8
- Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS
- Norvegia: Sport3
- Polonia: Polsat Sport
- Portogallo: Sport TV
- Romania: Prima Sport 3
- Spagna: DAZN
- Svezia: Sport Motor
- Regno Unito: TNT Sports