GP di Francia in MotoGP: tempi e come guardare la gara a Le Mans

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La stagione MotoGP si svolge questo fine settimana su uno dei circuiti più famosi, Le Mans in Francia, per il quinto Gran Premio della stagione, dove vedremo se Marc Márquez riuscirà ad avvicinarsi a Marco Bezzecchi, che guida il campionato nonostante la vittoria dello scorso weekend di Álex Márquez.

Marc Márquez ha una storia complicata a Le Mans: ha vinto nel 2014, 2018 e 2019, e ha chiuso secondo nel 2024 e 2025, ma ha avuto quattro incidenti lì, nel 2016, 2017, 2021 e 2023. Attualmente è quinto nel campionato, guidato da Marco Bezzecchi con 101 punti, seguito dal campione 2024 Jorge Martín.

Ecco il calendario delle gare del GP di Francia di sabato e domenica 9-10 maggio (orari in CEST, ora locale in Francia):

Sabato 9 maggio



10:50 - 11:05: Sessione di Qualifica MotoGP 1



11:15 - 11:30: Sessione di Qualifica MotoGP 2



23:00: Gara MotoGP Sprint (13 giri)



Domenica 10 maggio



9:40 - 9:50: Riscaldamento MotoGP



11:00: Gara Moto3 (20 giri)



12:15: Gara Moto2 (22 giri)



14:00: Gara francese MotoGP (27 giri)



Ecco una lista di telecronisti MotoGP da vedere il Gran Premio di Francia questo weekend:



Austria: Sky, Servus TV



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena



Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: Sportklub



Cipro: Cyta Vision



Cechia: Nova Sport6



Danimarca: 3 sport



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, Red Bull, DF1



Grecia: Cosmote TV



Ungheria: 4 Arena



Italia: Sky, Canala 8



Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS



Norvegia: Sport3



Polonia: Polsat Sport



Portogallo: Sport TV



Romania: Prima Sport 3



Spagna: DAZN



Svezia: Sport Motor



Regno Unito: TNT Sports

