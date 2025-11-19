GP di Las Vegas: tempi per l'inizio della fine della stagione di Formula 1, che inizia prima

HQ

Il Gran Premio di Las Vegas dà il via alla "tripla partita" che conclude la stagione di Formula 1: tre settimane consecutive di gare tra Las Vegas (23 novembre), Qatar (30 novembre) e Abu Dhabi (7 dicembre). La corsa al titolo è ancora aperta, tra Lando Norris e Oscar Piastri: Norris ha ora il slancio, ma sono separati solo da 24 punti.

E anche Max Verstappen è in contesa, soprattutto considerando che è favorito a Las Vegas, un circuito adatto al campione olandese, dove ha vinto nel 2023. Sa che sarà la sua ultima possibilità: anche se le opzioni per il titolo sono scarse, probabilmente vorrà mantenere la caccia il più possibile alla corsa.

Avviso: il GP di Las Vegas si svolge due ore all'inizio di quest'anno

Purtroppo per i tifosi europei di Formula 1, la gara notturna a Las Vegas significa che i tifosi devono alzarsi molto presto. La situazione peggiora, perché l'anno scorso la gara è partita due ore dopo, alle 22:00 ora locale, il che significa che sarebbe partita alle sette del mattino in Europa, alle sei nel Regno Unito. Ma è stato anticipato di due ore, un cambiamento probabilmente fatto per attirare maggiore attenzione mediatica da parte degli spettatori negli Stati Uniti.

Per offrire uno spettacolo notturno, la gara inizierà alle 20:00 ora locale in Nevada (UTC-8), sabato 22 novembre. Sono le 5:00 AM CET, 4:00 AM GMT di domenica 23 novembre.

Qui non c'è una gara sprint, quindi le prove libere iniziano giovedì e le qualifiche si svolgono venerdì alle 20:00 ora locale (5:00 CET, 4:00 GMT di sabato 21 novembre). Guarderai il Gran Premio di Las Vegas questo weekend?