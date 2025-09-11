GP di San Marino: orari e come guardare la MotoGP il prossimo weekend

HQ

La MotoGP continua questo fine settimana e si sposta a San Marino, il minuscolo paese al centro dell'Italia, con meno di 35.000 abitanti, al Misano World Circuit, che ospita il Gran Premio di San Marino dal 2007 (nonostante il circuito sia in Italia).

In questo circuito, Marc Márquez continuerà a guadagnare punti per il suo settimo titolo di Campione del Mondo MotoGP e il nono in totale, ma non sarà incoronato lì, dato che suo fratello Álex Márquez ha vinto il GP di Catalogna lo scorso fine settimana e ha ridotto la distanza. L'anno scorso, Marc Márquez ha vinto anche a San Marino. Se Marc vincesse quest'anno (sarebbe la sua terza vittoria consecutiva su questo circuito), potrebbe diventare campione al GP del Giappone il 28 settembre.

Orari GP di San Marino



Prove libere 1: venerdì 12 settembre, 10:45 CET, 9:45 BST



Prove libere 2: venerdì 12 settembre, 15:00 CET, 14:00 BST



Prove libere 3: sabato 13 settembre, 10:10 CET, 9:10 BST



Qualifiche 1: sabato 13 settembre, 10:50 CET, 9:50 BST



Qualifiche 2: sabato 13 settembre, 11:15 CET, 10:15 BST



Dopo le qualifiche, ci saranno due gare al GP di San Marino 2025:



Gara Sprint (13 giri): sabato 13 settembre, 15:00 CET, 14:00 BST



Gara (27 giri): domenica 14 settembre: 14:00 CET, 15:00 BST



Come guardare la MotoGP nel 2025:

Di seguito è riportato un elenco dei principali canali della MotoGP dove è possibile guardare il GP di San Marino e le restanti sette gare della stagione 2025.



Austria: Sky, Servus TV



Belgio: RTBF, PlaySports



Bulgaria: Max Sport



Croazia: Sportklub



Cipro: CytaVision



Danimarca:3Sport



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, DF1



Ungheria: Arena 4



Italia: Sky, Canale 8



Paesi Bassi: Ziggo Sport, Nos



Norvegia: Sport3



Spagna: DAZN



Svezia: Sport1



Svizzera: SRF



Regno Unito: TNT Sports, Quest

