GP di Spagna: orari e come guardare la nuova gara in MotoGP La gara al Circuito de Jérez si svolge la domenica, con sprint il sabato.

HQ La stagione MotoGP 2025 prosegue con la quinta tappa, e con una delle gare più prestigiose del calendario: il GP di Spagna, alle Circuito de Jérez. Il circuito di Cadice è stato recentemente dominato dall'italiano Francesco Bagnaia, vincitore nelle ultime tre edizioni. Marc Márquez ha vinto "solo" tre volte qui, l'ultima nel 2019, ma in questa stagione il ducatista sembra inarrestabile, già con un grande vantaggio di 123 punti, seguito dal fratello Álex Márquez, 106, e da Bagnaia con 97 punti. Se volete seguire l'azione della MotoGP prima di un'altra pausa di due settimane (Le Mans, nel GP di Francia, seguirà l'11 maggio) ecco cosa dovete sapere: Tempi del GP di Spagna in MotoGP, Moto2 e Moto3 Venerdì 25 aprile

9:45 BST, 10:45 CEST: Prove libere MotoGP 1



14:00 BST, 15:00 CEST: Prove libere MotoGP

Sabato 26 aprile

14:00 BST, 15:00 CEST: MotoGP Sprint (12 giri)

Domenica 27 aprile

10:00 BST, 11:00 CEST: Gara Moto3 (19 giri)



11:15 BST, 12:15 CEST: Gara Moto2 (21 giri)



13:00 BST, 14:00 CEST: Gran Premio di MotoGP (25 giri)

Hafiz Johari / Shutterstock