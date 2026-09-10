GP di Spagna: tempi e come guardare la gara di Formula 1 nel nuovo circuito di Madrid

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La gara inaugurale a Madring, la nuova sede del GP di Spagna per i prossimi dieci anni, si svolge questo fine settimana. Un nuovo circuito in parte su strada, in parte su pista di nuova costruzione, inclusa la curva 'Monumentale', la curva più lunga in pendenza del calendario (550 metri, pendenza del 24%). Le prime impressioni sul circuito sono positive e i tifosi sono entusiasti di scoprire chi sarà il primo campione del circuito.

Se non vuoi perderti nulla, ecco i tempi del GP di Spagna di questo weekend, con la gara di qualificazione alle 16 CEST, alle 15 BST di sabato e la gara, un'ora prima domenica.

Tempi del GP di Spagna di Formula 1:

Venerdì 11 settembre



FP1 - 12:30 BST / 13:30 CEST



FP2 - 16:00 BST / 17:00 CEST



Sabato 12 settembre



FP3 - 11:30 BST / 12:30 CEST



Gara di qualificazione - 15:00 BST / 16:00 CEST



Domenica 14 settembre



GP di Spagna - 14:00 BST / 15:00 CEST



Come guardare la F1 dal vivo in Europa:

Come è successo anche con il GP di Catalogna di quest'anno a Barcellona, la gara di Madrid sarà trasmessa su canali in chiaro Telenquinco questo fine settimana, oltre al solito broadcaster, DAZN.

Ecco un elenco di trasmissioni di Formula 1 in Europa dove puoi guardare il GP di Spagna questo weekend: