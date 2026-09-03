GP d'Italia a Monza dichiarato pericolo termico mentre le ondate di caldo tornano in Europa

HQ

La stagione di Formula 1 riprende questo fine settimana con il GP d'Italia a Monza, e il meteo prevede temperature pari o più a 31 °C durante le ore della gara sprint di sabato e del Gran Premio di domenica (hanno raggiunto il picco di 36 °C presso l'aeroporto di Milano mercoledì, mentre le temperature aumentano in tutta l'Europa occidentale nei primi giorni di settembre).

Prima che si svolgano i primi test venerdì, la Formula 1 ha dichiarato rischio termico per il GP d'Italia, la seconda volta che il protocollo delle manche viene dichiarato dopo l'Austria.

Questo significa che i conducenti possono utilizzare giubbotti di raffreddamento con tubi con un liquido raffreddato che soffia aria fresca al conducente. Questi giubbotti, considerati scomodi da alcuni passeggeri, sono consigliati ma non obbligatori. Se un conducente sceglie di non indossarli, deve aggiungere zavorra extra alle auto, circa mezzo chilogrammo, per compensare chi li usa e ha il peso extra.

Oscar Piastri della McLaren ha detto che "va bene", ma se fallisce è peggio che non indossarlo l'ultima volta che è stato usato al GP d'Austria all'inizio di quest'anno (tramite F1.com). "Ovviamente c'è il rischio che se vada male, e se fallisce, allora è peggio che non indossarlo.

"Penso che se riesci a far funzionare bene il sistema, può aiutare un po'. Non è un cambiamento totale, ma quando l'ho usato l'anno scorso andava bene. Ci sono sicuramente alcune cose che non sono perfette, ma alla fine della giornata è una questione di preferenze personali. "

La prossima settimana, se le temperature rimarranno come quelle attuali, il rischio termico sarà sicuramente nuovamente utilizzato per il GP di Spagna, con temperature che salirono fino a 37°C a Madrid.