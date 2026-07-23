GP d'Ungheria di Formula 1: vincitori passati all'Hungaroring e tempi di questo fine settimana

HQ

Il campionato di Formula 1 si avvicina alla pausa estiva, ma prima di allora si svolge questo fine settimana il Gran Premio d'Ungheria, la tredicesima tappa in calendario. Dopo quattro settimane, la stagione riprenderà con il GP d'Olanda il 23 agosto, la prima delle undici gare rimanenti, in una stagione interrotta dalla guerra in Medio Oriente, che portò alla cancellazione di due gare.

Lo scorso fine settimana, Andrea Kimi Antonelli ha fatto una dichiarazione vincendo la sua sesta gara, distaccandosi ulteriormente da Hamilton e Russell, come favorito per il campionato quest'anno.

Vincitori passati all'Hungaroring

Disputata dal 1986, è stata una delle gare preferite da Hamilton, vincendo otto volte, l'ultima volta nel 2020. L'anno scorso, Lando Norris ha vinto, e il suo compagno di squadra in McLaren Oscar Piastri nel 2024; Max Verstappen ha vinto nel 2022 e 2023, e nel 2022 è stato il luogo dove Esteban Ocon ha ottenuto l'unica vittoria in un Gran Premio.

Tempi del GP d'Ungheria di Formula 1 questo fine settimana:

Ecco come puoi seguire il Gran Premio d'Ungheria questo fine settimana.

Venerdì 24 luglio



Allenamento Libero 1: 13:30 CEST, 12:30 BST



Allenamento Libero 2: 17:00 CEST, 16:00 BST



Sabato, 25 luglio



Allenamento Libero 3: 12:30 CEST, 11:30 BST



Qualifiche: 16:00 CEST, 15:00 BST



Domenica, 26 luglio



Gara: 15:00 CEST, 14:00 BST



Come guardare la F1 dal vivo in Europa:

Dai un'occhiata a un elenco delle trasmissioni che trasmetteranno il GP d'Ungheria questo fine settimana:



Austria: Sky, Servus TV, ORF



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: RTL



Cipro: OmegaTV



Cechia: Nova



Danimarca: TV3, Viaplay



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, RTL



Grecia: ANT1



Ungheria: M4 MTVA



Italia: Sky



Paesi Bassi: Viaplay



Norvegia: V sport 1, Viaplay



Polonia: Eleven Sports



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Svezia: Viaplay



Turchia: beIN Sports



Ucraina: Setanta Ucraina



Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)

