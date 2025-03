Gradius Origins annunciato e include il nuovissimo Salamander III

Una delle serie più classiche nel mondo degli sparatutto è l'iconico Gradius di Konami, che ha iniziato la sua corsa nelle sale giochi giapponesi nel 1985. La vera svolta arrivò per il NES l'anno successivo (anche se in Europa dovemmo aspettare fino al 1988), e da allora nuovi capitoli sono stati rilasciati con ragionevole regolarità per quasi tre decenni.

Ma quando Konami ha perso interesse per i giochi, la serie si è spenta ed è ora praticamente dimenticata. Ora che Konami sembra essere pronta a investire nuovamente nei giochi, ci tiene anche a rinfrescare la memoria di tutti con un revival della serie Gradius, e oggi ha annunciato Gradius Origins.

Qui sono racchiusi sei classici arcade, che includono anche giochi della quasi più divertente serie sorella Salamander. E come se non bastasse, Konami ha in serbo anche una vera sorpresa sotto forma di un titolo nuovo di zecca, Salamander III, anch'esso incluso in questa raccolta.

Gradius Origins uscirà il 7 agosto per Switch (e speriamo in altri formati, ma questo deve ancora essere confermato) e potete trovare il trailer qui sotto.