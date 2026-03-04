Gran Premio d'Australia di Formula 1: a che ora si tiene la prima gara del 2026?

HQ

La gara d'apertura della stagione di Formula 1 2026 si svolge questo fine settimana a Melbourne, Australia, e nonostante i timori che alcuni piloti e membri del team non arrivino in tempo, è stato confermato che tutti saranno pronti nonostante il conflitto mediorientale che ha interrotto i viaggi aerei dall'Europa.

C'è una grande attesa per questa gara di Formula 1, la prima con i nuovi regolamenti, per vedere come i piloti si adatteranno ai nuovi cambiamenti, dopo i test iniziali che hanno lasciato alcuni delusi a causa della mancata potenza delle nuove auto ibride.

I migliori piloti degli ultimi anni come Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris o George Russell continueranno a dominare nel 2026? Come andrà la nuova squadra Cadillac con Sergio Pérez e Valtteri Bottas? Aston Martin è davvero così pessima? Lo scopriremo questo fine settimana:

Tempi del Gran Premio d'Australia (CET e GMT/UK)

Attenzione che, a causa delle differenze orarie, alcuni eventi possono svolgere il giorno precedente in ora europea. La gara principale di domenica si terrà alle 5:00 CET, alle 4:00 GMT di domenica, alle 15:00 ora locale in Australia.

Venerdì 6 marzo



Allenamento F3 - CET 22:50 Gio / GMT 21:50 Gio



Allenamento F2 - CET 00:00 Ven / GMT 23:00 Gio



F1 Prove Libere 1 - CET 02:30 / GMT 01:30



Qualifiche F3 - CET 04:00 / GMT 03:00



Qualifiche F2 - CET 04:55 / GMT 03:55



F1 Prove Libere 2 - CET 06:00 / GMT 05:00



Sabato 7 marzo



F1 Prove Libere 3 - CET 02:30 / GMT 01:30



F3 Sprint Race - CET 07:25 / GMT 06:25



F2 Sprint Race - CET 08:30 / GMT 07:30



Qualifiche F1 - CET 06:00 / GMT 05:00



Gara Principale F3 - CET 11:45 / GMT 10:45



Domenica 8 marzo