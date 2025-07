Gran Premio del Belgio: come guardare la Formula 1 questo fine settimana e a che ora è La penultima gara prima della lunga pausa estiva si svolgerà a Spa-Francorchamps questo fine settimana.

HQ La Formula 1 torna dopo la sua prima breve pausa estiva con la 13a gara della stagione a Spa-Francorchamps, il Gran Premio del Belgio. Questo weekend di gara è un po' diverso: dato che la gara sprint si svolge a sabato, c'è solo una sessione di prove libere il venerdì mattina prima delle qualifiche per la sprint, che si svolgeranno alle 12:00 CEST, ora locale in Belgio, il sabato. La gara si svolge mentre la rivalità tra i team McLaren si intensifica a causa dei recenti errori di Oscar Piastri che gli hanno fatto ridurre il suo vantaggio nel campionato piloti, con Lando Norris che punta alla terza vittoria consecutiva. Orari del Gran Premio del Belgio di F1

FP1: venerdì 25 luglio alle 11:30 BST e 12:30 CEST



Qualifiche Sprint: venerdì 25 luglio alle 15:30 BST e 16:30 CEST



Gara Sprint: sabato 26 luglio alle 11:00 BST e 12:00 CEST



Qualifiche: sabato 26 luglio alle 15:00 BST e 16:00 CEST



Gara (44 giri): domenica 27 luglio alle 14:00 BST e 15:00 CEST

Come guardare il GP del Belgio in diretta La Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento nella maggior parte dei paesi. Ecco un elenco delle emittenti ufficiali del Gran Premio del Belgio.

Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4

