Sport
Gran Premio del Canada: A che ora si gioca la quinta gara di Formula 1 della stagione
Come guardare il Gran Premio del Canada in Formula 1 questo fine settimana, con gara sprint e Gran Premio dal 23 al 24 maggio.
HQ
La Formula 1 torna questo fine settimana dopo due settimane dal Gran Premio di Miami, in cui l'italiano Andrea Kimi Antonelli ha aggiunto la terza vittoria e si è trovato 20 punti avanti al suo compagno di squadra George Russell, quello che molti si aspettano favorito per il titolo quest'anno, vedendo la evidente caduta della McLaren Norris e Piastri e della Red Bull Verstappen.
La stagione torna in Nord America, il che è una buona notizia per l'Europa dato che le gare si terranno sabato pomeriggio (17:00 BST, 18:00 CEST per la gara sprint del 23 maggio) e domenica sera (21:00 BST, 22:00 CEST per il Gran Premio del 24 maggio).
Tempi del Gran Premio del Canada di Formula 1:
Giovedì 21 maggio
- Conferenza Stampa: 19:00 CEST, 18:00 BST
Venerdì 22 maggio
- Allenamento libero 1: 18:30 CEST, 17:30 BST
- Qualifiche Sprint: 22:30 CEST, 21:00 BST
Sabato 23 maggio
- Gara Sprint: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Qualifiche: 22:00 CEST, 21:00 BST
Domenica 24 maggio
- Gran Premio del Canada: 22:00 CEST, 21:00 BST
Seguirai il Gran Premio del Canada di Formula 1 questo fine settimana?