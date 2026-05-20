Gran Premio del Canada: A che ora si gioca la quinta gara di Formula 1 della stagione

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La Formula 1 torna questo fine settimana dopo due settimane dal Gran Premio di Miami, in cui l'italiano Andrea Kimi Antonelli ha aggiunto la terza vittoria e si è trovato 20 punti avanti al suo compagno di squadra George Russell, quello che molti si aspettano favorito per il titolo quest'anno, vedendo la evidente caduta della McLaren Norris e Piastri e della Red Bull Verstappen.

La stagione torna in Nord America, il che è una buona notizia per l'Europa dato che le gare si terranno sabato pomeriggio (17:00 BST, 18:00 CEST per la gara sprint del 23 maggio) e domenica sera (21:00 BST, 22:00 CEST per il Gran Premio del 24 maggio).

Tempi del Gran Premio del Canada di Formula 1:

Giovedì 21 maggio



Conferenza Stampa: 19:00 CEST, 18:00 BST



Venerdì 22 maggio



Allenamento libero 1: 18:30 CEST, 17:30 BST



Qualifiche Sprint: 22:30 CEST, 21:00 BST



Sabato 23 maggio



Gara Sprint: 18:00 CEST, 17:00 BST



Qualifiche: 22:00 CEST, 21:00 BST



Domenica 24 maggio



Gran Premio del Canada: 22:00 CEST, 21:00 BST



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