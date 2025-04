Gran Premio del Giappone: a che ora è la prossima gara di Formula 1 il 6 aprile

HQ

La Formula 1 torna questa settimana dopo una pausa di due settimane e due gare drammatiche: la prima in Australia è stata un massacro a causa delle condizioni di pioggia, e la seconda in Cina è stata un fiasco per la Ferrari, con entrambi i piloti squalificati.

Il prossimo Gran Premio è il Gran Premio del Giappone. Il campionato rimane a Est, il che significa che i fan della Formula 1 in Europa che vogliono vedere la gara e le qualifiche dal vivo dovranno svegliarsi molto presto il prossimo fine settimana. Non ci sarà alcuna gara sprint sul circuito di Suzuka.

Quando guardare il Gran Premio del Giappone il prossimo fine settimana:



Prove libere 1: venerdì 4 aprile alle 3:30 GMT+1 alle 4:30 CEST



Prove libere 2: venerdì 4 aprile alle 7:00 GMT+1 alle 8:00 CEST



Prove libere 3: sabato 5 aprile alle 3:30 GMT+1 alle 4:30 CEST



Qualifiche: sabato 5 aprile alle 7:00 GMT+1 alle 8:00 CEST



Gara: domenica 6 aprile alle 6:00 GMT+1, 7:00 CEST



Il Gran Premio del Giappone sarà seguito una settimana dopo dal Gran Premio del Bahrain il 13 aprile, seguito dal Gran Premio dell'Arabia Saudita il 20 aprile. Dopo una pausa di due settimane, il campionato si sposterà dall'Asia all'America per il Gran Premio di Miami il 4 maggio.