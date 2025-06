Gran Premio d'Italia: orari e come guardare, Bagnaia riuscirà a risalire in MotoGP?

HQ

La stagione della MotoGP giunge al suo primo doppio appuntamento, con due Gran Premi che si svolgeranno uno dopo l'altro, a partire da questo fine settimana al Mugello, in Italia, e il prossimo fine settimana nei Paesi Bassi. Con l'Italia che è il paese con più piloti MotoGP dopo la Spagna, questo sarà probabilmente uno dei momenti più elettrizzanti, dato che Pecco Bagnaia non si arrende e sarà acclamato dal resto dei tifosi Ducati.

Bagnaia ha vinto al Mugello nelle ultime tre occasioni, anche se l'italiano, con 140 punti, è già molto lontano da Alex Márquez (201 punti) e Marc Márquez (233 punti).

Tempi del GP d'Italia in MotoGP, Moto2 e Moto3

Sabato 20 giugno



9:50 BST, 10:50 CEST: Qualifiche MotoGP 1



10:15 BST, 11:15 CEST: Qualifiche MotoGP 2



11:50 BST, 12:50 CEST: Qualifiche 1 di Moto 3



12:15 BST, 13:15 CEST: Gara 3 Qualifiche 2



12:45 BST, 13:45 CEST: Gara 2 Qualifiche 1



13:10 BST, 14:10 CEST: Moto 2 Qualifiche 1



14:00 BST, 15:00 CEST: Moto GP Sprint (11 giri)



Domenica 21 giugno



10:00 BST, 11:00 CEST: Gara Moto3 (17 giri)



11:15 BST, 12:15 CEST: Gara Moto2 (19 giri)



13:00 BST, 14:00 CEST: Gran Premio di MotoGP (23 giri)



Come guardare la MotoGP in diretta

Il GP d'Italia, così come l'intera MotoGP, può essere visto in una varietà di canali a seconda del paese. In Italia è possibile guardarlo attraverso Sky ma anche attraverso Canale 8, e nel Regno Unito è possibile guardarlo su TNT Sports e Quest. In Spagna, è solo attraverso il canale a pagamento DAZN. Puoi leggere l'elenco completo qui.