Granblue Fantasy: Relink è ora un venditore di due milioni

Cygames, con sede a Tokyo, ha annunciato che il suo action-RPG Granblue Fantasy: Relink è ora un videogioco venduto da due milioni di copie. Come confermato in un comunicato stampa, ci è stato detto che il gioco ha raggiunto il traguardo includendo sia le vendite fisiche che quelle digitali per il titolo, un'impresa che ha richiesto al progetto 17 mesi per essere realizzata.

Parlando del raggiungimento di questo traguardo,Cygames il presidente Koichi Watanabe ha dichiarato: "Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che in tutto il mondo hanno giocato al nostro gioco. La nostra visione aziendale è quella di essere il meglio nel settore dell'intrattenimento, che include giochi, animazione, fumetti e molti altri mezzi di intrattenimento. Il team ha dedicato molto tempo alla creazione di un titolo che portasse divertimento a molte persone, indipendentemente dalla loro provenienza. Speriamo che tutti continuino a divertirsi con Relink, coinvolgendo anche altri contenuti di qualità che Cygames ha da offrire".

Per celebrare questa impresa, Cygames offre uno sconto a tempo limitato su Granblue Fantasy: Relink, con il gioco ora scontato del 60% su Steam e PlayStation Store. L'accordo si applicherà fino al 10 luglio per Steam e al 17 luglio (per quelli in Europa) per PlayStation (sia PS4 che PS5).

Hai già giocato a Granblue Fantasy: Relink ?