Granblue Fantasy: Relink e Umamusume: Lo sviluppatore di Pretty Derby, Cygames, si scusa per le preoccupazioni legate all'IA

HQ

Dopo la creazione di Cygames AI Studio Inc., lo sviluppatore Granblue Fantasy: Relink si è trovato nei guai con i suoi fan. Molti hanno criticato il fatto che nessuno dei dibattiti sull'IA fosse stato menzionato in questa nuova impresa, sembrando che un'altra azienda si fosse appena tuffata a capofitto nell'uso dell'IA.

In un messaggio di scuse pubblicato sui social media, Cygames affronta le preoccupazioni dei fan. "Ci scusiamo sinceramente per la preoccupazione che abbiamo suscitato," recita il messaggio. "Vorremmo cogliere questa occasione per affermare che l'arte prodotta dall'IA generativa non viene utilizzata nei nostri prodotti. Inoltre, non implementeremo l'IA generativa nei nostri prodotti senza ulteriore preavviso."

"Noi di Cygames continueremo a onorare i creatori, oltre a promuovere la libera espressione delle persone e, così facendo, continueremo a impegnarci per essere i migliori nell'intrattenimento," conclude il messaggio. I fan sono ancora preoccupati per la menzione che Cygames terrà la porta aperta all'IA generativa in futuro, ma ci farebbero sapere in anticipo quando verrà utilizzata. Ma, guardando i commenti del post di X/Twitter, Cygames sembra aver riconquistato un po' di buona volontà assumendo il suo errore.