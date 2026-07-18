Grand Theft Auto IV attore vuole tornare per un remaster

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Mentre Rockstar si avvicina all'uscita di Grand Theft Auto VI, le voci su un remaster o remake Grand Theft Auto IV non stanno esattamente invadendo internet in questo momento. Lo erano, e l'anno scorso circolavano voci di nuovi porting per il gioco. Ora, il doppiatore di Roman Bellic ha detto che gli piacerebbe tornare se Rockstar glielo chiedesse.

Parlando a loveitfilm su Instagram (tramite TheGamer), l'attore Jason Zumwalt ha detto: "Non so perché [Rockstar] non l'abbia ancora fatto. Forse ha a che fare con quei contratti SAG. Forse aprire quel vaso di Pandora è semplicemente qualcosa che non sono disposti a fare."

I contratti a cui Zumwalt si riferisce hanno causato un po' di controversia dopo l'uscita del gioco, dopo che la star Michael Hollick ha criticato il compenso ricevuto per il suo lavoro su Grand Theft Auto IV. "Quando ho fatto la cosa di Rent Roman, è successo che Michael abbia parlato della sua situazione economica e di Rockstar," spiegò Zumwalt.

Zumwalt ha detto che vede Grand Theft Auto IV come la storia migliore di tutti i giochi, e ha detto che non considera questo un motivo di parte perché altri gliel'hanno detto da quando ha giocato.

È improbabile che avremo un nuovo remaster contemporaneamente al lancio di Grand Theft Auto VI, ma forse nel prossimo futuro vedremo Rockstar dare uno sguardo ai suoi giochi passati e dargli un ritocco moderno.