Grand Theft Auto London non funzionerebbe oggi perché c'è "così tanta Americana insita nell'IP"

Per la maggior parte, Grand Theft Auto giochi sono stati ambientati negli Stati Uniti d'America. Ci sono state occasionali incursioni in altri territori, ma per la maggior parte la serie è rimasta sulle coste americane, e c'è una ragione per questo.

Parlando con Lex Friedman, il co-fondatore di Rockstar Dan Houser ha parlato del motivo per cui la serie non ha preso spunto dal passato ed è tornata a Londra o in un'altra grande città al di fuori degli Stati Uniti.

"Abbiamo realizzato una piccola cosa a Londra 26 anni fa, GTA London, per quello top-down per PS1. È stato piuttosto carino e divertente. C'era così tanto di americano nell'IP, che sarebbe stato davvero difficile farlo funzionare a Londra o altrove. Avevi bisogno di pistole, avevi bisogno di questi personaggi straordinari. Il gioco riguardava molto l'America, forse da una prospettiva esterna. Era così tanto su ciò che era la serie che non avrebbe funzionato allo stesso modo altrove".

Pensi che GTA abbia il potenziale per essere ambientato altrove e, in tal caso, quale città/regione sarebbe un'ottima location per un gioco Grand Theft Auto ?