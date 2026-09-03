Grand Theft Auto VI avrà due design di controller DualSense in edizione limitata

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Anche se Grand Theft Auto VI non è esclusivo per PlayStation 5, il titolo e la console spesso esistono nello stesso respiro, dato che il primo è stato molto promosso con il secondo. Per questo motivo non dovremmo davvero sorprenderci di sapere che GTA VI non avrà un solo design di controller DualSense in edizione limitata, ma due...

Rivelato durante la recente trasmissione di State of Play, è stato confermato che due opzioni saranno offerte ai fan: entrambe avranno sostanzialmente lo stesso design, sebbene una con un corpo prevalentemente nero e l'altra per lo più bianca. Tutte condividono gli stessi motivi, la colorazione rosa sottostante, la posizione del logo di GTA VI e persino la stessa tonalità viola-blu che cambia colore intorno alle levette analogiche e si estendono lungo la parte posteriore del dispositivo.

Per quanto riguarda il prezzo di questi controller e il momento in cui intenderanno arrivare, i preordini sono previsti per il 10 settembre con il lancio previsto per il 19 novembre, in linea con GTA VI. Il costo è fissato a £74,99/€84,99.