Grand Theft Auto VI è in fase di sviluppo dal 2018

HQ

Un ex dipendente di Rockstar Games ha confermato che lo sviluppo di Grand Theft Auto VI è iniziato già nel 2018, il che significa che il gioco è in lavorazione da oltre sette anni. Si tratta certamente di un processo lungo, ma che si allinea con ciò che è ora richiesto per un gioco di questa portata e di questo incredibile livello di dettaglio. In un video, lo sviluppatore, il cui nome è David O'Reilly, ha dichiarato quanto segue:

"Ho lavorato a GTA 6 dal 2018 al 2023. Ci sono andato dopo aver concluso RDR2. È affascinante dare un'occhiata a tutta questa roba".

Quando Grand Theft Auto VI verrà rilasciato il 26 maggio del prossimo anno, sarà in sviluppo da oltre otto anni. Ciò rende il suo budget apparentemente enorme improvvisamente molto più facile da capire. Puoi dare un'occhiata al video completo con O'Reilly qui sotto.