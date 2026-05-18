Grand Theft Auto VI è in ritardo di 18 mesi, il CEO di Take-Two conferma ancora una volta la data di rilascio

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Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha ribadito quando apparentemente vedremo il Grand Theft Auto VI di Rockstar, e ci ha fatto sapere quanto il gioco sia già in ritardo rispetto ai tempi. Grand Theft Auto VI ha avuto tre date di uscita finora: una finestra provvisoria per il 2025, una data completa per maggio 2026 e il 19 novembre 2026.

Sembra che la linea ufficiale del partito rimanga fedele a questa data, almeno per ora, come ha detto il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, in un'intervista a David Senra, che il gioco uscirà il 19 novembre. A Zelnick è stato chiesto delle difficoltà sulla data di uscita, ammettendo che "Penso che siamo circa 18 mesi indietro rispetto alla data originale. Non molto di più."

Se pensi a una partita così tardata, un altro ritardo potrebbe rovinare l'entusiasmo per Grand Theft Auto VI. Tuttavia, considerando il livello di attesa intorno a questo gioco, puoi essere certo che quando uscirà, la gente si riverserà per comprarlo. Si vocifera che i preordini andranno in servizio da un momento all'altro, quindi incrociamo le dita per un nuovo trailer, o qualcosa che renda la data del 19 novembre un po' più reale.