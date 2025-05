Grand Theft Auto VI fan parodia brillantemente il trailer 2 in GTA V

HQ

Mentre eravamo tutti molto entusiasti di dare un'occhiata al secondo trailer di Rockstar per l'imminente Grand Theft Auto VI, con più di un anno ancora da aspettare prima che la data di uscita (apparente) del gioco passi, la maggior parte dei fan non ha molto da fare oltre a guardare il trailer o giocare di nuovo ai vecchi giochi.

Un fan, che su YouTube si fa chiamare Gu1maz, ha deciso di unire il vecchio con il nuovo, creando una versione del trailer 2 di Grand Theft Auto VI in GTA V. Il trailer parodia è una grande risata e mostra quanta strada abbiano fatto le immagini di Rockstar dal 2013.

Trevor interpreta la parte di Lucia, con tanto di vestito attillato, mentre Michael fa del suo meglio per interpretare il muscoloso Jason. La coppia causa il caos a Los Santos mantenendo la maggior parte delle inquadrature del trailer Grand Theft Auto VI.

Si spera che altre cose come questa possano far sembrare l'attesa prolungata per Grand Theft Auto VI un po' più breve.