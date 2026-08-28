Grand Theft Auto VI ha più di dieci volte più animazioni rispetto alla parte cinque

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Ormai avrai sicuramente già visto la presentazione Netflix di Grand Theft Auto VI, che è riuscita a far crashare temporaneamente il servizio di streaming altrimenti iperstabile. Ovviamente non c'è dubbio che il gioco sembri con un budget estremamente alto, ma il New York Times ne offre una prova molto tangibile.

Per creare il mondo di gioco incredibilmente vivido di Leonida (praticamente la Florida), sono state create ben 600.000 animazioni diverse. Se questo suona estremo, è perché lo è assolutamente e, in confronto, Grand Theft Auto V aveva circa 55.000 animazioni. Nemmeno l'incomparabile Red Dead Redemption 2 può essere paragonato; il suo mondo, pieno di animali, personaggi e altro ancora, era composto da quasi 300.000 animazioni.

Grand Theft Auto VI quindi offre il doppio di quel numero, quindi... beh, puoi tranquillamente avere aspettative quasi irragionevoli, e probabilmente rimarrai comunque piacevolmente sorpreso.