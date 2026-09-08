Grand Theft Auto VI Il lancio non sarà simultaneo, i fan stanno già pianificando di cambiare la regione della loro console

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Grand Theft Auto VI esce il 19 novembre. A meno che non ci sia un grande disastro, sembra sempre più che il gioco raggiungerà effettivamente quella data di lancio. Tuttavia, non è stato ancora rivelato un piano su quando esattamente uscirà il gioco. A quanto pare, Rockstar ti permette semplicemente di accedere non appena l'orologio segna la mezzanotte del 19 novembre, ovunque tu sia nel mondo.

Ma, come ha notato GTAVice, questo significa che ci sono orari di lancio diversi in base ai fusi orari. I fan neozelandesi di GTA saranno i primi a giocare, poiché il fuso orario neozelandese sarà il primo a passare al 19 novembre. Alcuni giocatori di altre regioni dovranno aspettare oltre 12 ore per mettere le mani sul gioco e probabilmente vorranno evitare spoiler mentre giocatori di tutto il mondo inizieranno a pubblicare i loro primi clip ufficiali.

C'è un modo per unirsi prima ai giocatori neozelandesi che entrano a Vice City, e questo è cambiando la regione della console. Questo è abbastanza facile da fare su una Xbox Series X/S, ma sulle console Sony non puoi semplicemente cambiare la regione della PlayStation in un attimo. Dovresti registrare un nuovo account, con la Nuova Zelanda come regione selezionata e una gift card neozelandese per finanziarlo (tramite IGN).

L'unica regione in cui sembra che Grand Theft Auto VI non si lanciasse a mezzanotte è gli Stati Uniti. Chi è nel fuso orario orientale dovrà comunque giocare a partire da mezzanotte, ma i giocatori nei fusi orari Centrale e Pacifico possono arrivare un'ora o due prima, grazie al momento ET che sblocca il gioco per tutti negli Stati Uniti.