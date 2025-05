Grand Theft Auto VI Il sedere della protagonista Lucia ora ha la sua comunità Internet dedicata

HQ

Nonostante la delusione dei fan fosse ai massimi storici in anticipo a causa del ritardo, una volta uscito il nuovo trailer di Grand Theft Auto VI, sembrava che tutti fossero tornati sul treno dell'hype, e per più di qualche motivo.

Con paesaggi grandiosi, personaggi secondari selvaggi e stravaganti e molta azione, i protagonisti del gioco - Jason e Lucia - sono rimasti al centro di tutto. In particolare, Lucia sembrava far girare la testa ai fan con un momento nel trailer.

Non entreremo nei dettagli del momento dell'abito d'oro nel trailer, ma il sedere di Lucia ha attirato molti sguardi, per non dire altro. Tramite TheGamer, c'è anche abbastanza fanbase per avviare la propria comunità Reddit, interamente dedicata al sedere del personaggio.

Troppo? Forse, ma almeno dà alle persone qualcosa su cui concentrarsi man mano che i giorni passano fino a quando non riusciamo a mettere le mani su Grand Theft Auto VI. Non sembra nemmeno che la comunità sia molto popolare al momento in cui scriviamo, il che indica che le persone non sono così pervertite o semplicemente non hanno abbastanza contenuti per continuare a pubblicare post. Probabilmente la seconda, ma mi piace credere alla prima.

Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026 per Xbox Series X/S e PS5.