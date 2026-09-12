Grand Theft Auto VI La guida di GTA IV e GTA V ha il meglio di GTA IV e GTA V

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Grand Theft Auto VI sembra già un serio miglioramento rispetto ai suoi predecessori, ma è difficile per noi capire come la guida, lo sparo e altro cambieranno senza che noi giochiamo. Fino al 19 novembre, dovremo affidarci alle parole di chi ha avuto modo di guardare più da vicino.

Lo YouTuber TGG ha avuto l'opportunità di visitare Rockstar North prima dell'aspetto ufficiale esteso per Grand Theft Auto VI, e gli è stata mostrata un'analisi più approfondita della guida. Rob Nelson, co-responsabile dello studio Rockstar North, ha spiegato che guidare in GTA VI combinerà la sensazione di peso di Grand Theft Auto IV con l'accessibilità di Grand Theft Auto V. I veicoli sono pesanti "solo nel modo migliore possibile. Il team ha lavorato duramente per mantenere alcuni dei migliori aspetti del peso e della sensazione di GTA IV, ma ha l'accessibilità di GTA V. Tutto è stato costruito da zero su questo hardware, e hanno molto più controllo sulla regolazione della trasmissione, pneumatici, sospensioni, sterzo; tutto questo viene applicato al modello fisico," secondo Nelson.

La fisica dei veicoli è stata completamente rinnovata. Aspetti come il controllo delle gomme, la regolazione, la sospensione e lo sterzo saranno marcatamente diversi rispetto ai giochi precedenti. Inoltre, rubare auto ora ha molta più profondità. I giocatori dovranno completare un evento a tempo rapido per rubare con successo un'auto con qualcuno all'interno, e potrebbero dover scontrarsi con un passeggero se uno viene lasciato dentro. Le auto ferme possono essere rubate in diversi modi, da snelli jim a finestre rotte e persino chiavi clonate.