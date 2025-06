Grand Theft Auto VI renderà "il modding più grande che mai" secondo il modder di GTA V

HQ

Grand Theft Auto e il modding hanno una relazione un po' sulle montagne russe. Un minuto, qualcuno sta dicendo come porteranno l'intera mappa di Liberty City in GTA V. Il minuto successivo, quel progetto deve essere cancellato a causa di una rimozione di Rockstar.

Tuttavia, le persone continuano a modificare Grand Theft Auto V con grande ambizione. Un modder noto come Razed ha lavorato per migliaia di ore su NaturalVision, una mod che offre a Grand Theft Auto V una grafica fotorealistica. Parlando con PCGamer, Razed crede che le persone saranno in grado di creare progetti ancora più sorprendenti quando uscirà il prossimo gioco della serie.

"Penso che il modding sarà più grande che mai una volta che GTA 6 uscirà su PC", ha detto. "Spero che Rockstar fornisca ai giocatori gli strumenti ufficiali per modificare il gioco, soprattutto con la direzione in cui stanno andando con FiveM".

"C'è un sacco di potenziale qui. Immaginate se prendessero spunto dal playbook di Bethesda e introducessero un vero e proprio marketplace per i contenuti generati dagli utenti. Potrebbe avvantaggiare sia i creatori di mod che Rockstar in grande stile. Mi piacerebbe vedere succedere qualcosa del genere... Mi piacerebbe creare mod per GTA 6, ma mi sembra ancora un po' troppo presto per entrare nello specifico di come potrebbe essere. Onestamente, non credo che le mod di revisione visiva saranno molto richieste questa volta".

Grand Theft Auto VI è attualmente previsto per il rilascio il 26 maggio 2026, ma questo è per Xbox Series X/S e PS5. Al momento non abbiamo idea di quando verrà lanciata una versione PC del gioco e potrebbe essere che aspetteremo fino al 2027 per giocare con mouse e tastiera.