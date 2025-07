Grant Gustin vuole tornare nei panni di The Flash nell'Universo DC

HQ

Dopo un decennio diThe Flash ruoli nello show della CW, Grant Gustin si è recentemente ritirato dal ruolo dopo la fine dello show. Ma ora che il reboot di DC Universe è in pieno svolgimento, e sta per prendere il volo con Superman alla fine di questa settimana, la domanda è: Gustin sarebbe interessato a unirsi all'universo cinematografico?

Questo è esattamente ciò che un giovane fan ha chiesto a Gustin al Fan Expo Denver durante il fine settimana, con l'attore che ha risposto con una risposta immediata, una risposta che non sorprenderà molti. Gustin ha parlato e ha detto semplicemente: "Flash".

Anche se supponiamo che The Flash alla fine debutterà nel DCU, la domanda su quando è molto più in sospeso. Il co-boss James Gunn sembra essere più concentrato sulla risoluzione del problema Wonder Woman e Batman al momento, ma considerando che c'è una serie Lanterns in produzione, e con Supes quasi qui, Flash è praticamente il principale valore anomalo per gli eroi principali di Justice League - beh meno il supereroe preferito da tutti di Aquaman, Certo...

Chi vorresti vedere giocare The Flash nel DCU?