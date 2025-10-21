Grant Morrison spiega perché Batman non uccide: "Uccidere i suoi nemici distruggerebbe lui"

HQ

Ci sono pochi scrittori di fumetti esperti e famosi come quello di Grant Morrison. Nel corso degli anni, ha dato il suo tocco personale a Batman, Superman, X-Men, Fantastic Four, Doom Patrol, Justice League, Spawn e innumerevoli altri personaggi iconici. È forse meglio conosciuto per All-Star Superman, un fumetto che ha liberamente ispirato il film DC Studios del 2025, ma ha anche creato l'eccellente Batman: Arkham Asylum.

Di recente, ha lavorato al crossover Batman/Deadpool e, come parte di uno sforzo per evidenziare questa corsa, Morrison ha preso parte a un AMA su Reddit. Come parte di questo, molti fan lo hanno interrogato su diverse parti del lavoro nei fumetti, mentre un altro ha chiesto direttamente la sua risposta al perché Batman non uccide.

Se Batman uccide, diventa un criminale pazzo con un costume strano e Jim Gordon dovrebbe dargli la caccia e consegnarlo alla giustizia. La gloria di Bruce Wayne è che si rifiuta di essere un assassino. Si è allenato in ogni disciplina delle arti marziali per non dover uccidere ed è questo che lo rende pazzo e magnifico, e un supereroe. Gli va bene l'intimidazione e le ferite, ovviamente, ma uccidere i suoi nemici lo distruggerebbe. Cattura i cattivi e li lascia legati fuori dal distretto più vicino, in modo che il sistema legale possa prendersi cura di loro... Se il sistema legale li lascia liberi, lui li riprende di nuovo... "

È un dilemma interessante soprattutto con Batman che si è recentemente confrontato con Deadpool, un personaggio noto per la violenza e l'uccisione a tutto campo e completamente indiscriminate. È anche un argomento altrettanto avvincente come Batman ha ucciso in passato, anche se in genere non deliberatamente...

