Grasshopper Manufacture accelera l'ultimo tratto di sviluppo Romeo is a Dead Man per la release di febbraio

Dopo averlo presentato all'inizio di quest'anno in estate, sembra che lo studio Grasshopper Manufacture, guidato dal brillante Goichi 'Suda51' Suda, sia pronto a lanciare il suo prossimo titolo, Romeo is a Dead Man. Questa sarà la prima nuova IP che Suda e il suo team rilasciano in oltre cinque anni, dato che il recente Hotel Barcelona è stata una collaborazione con White Owls di SWERY.

Le cose sembrano andare ancora meglio del previsto, e ora annunciano che Romeo is a Dead Man arriverà un po' prima del previsto, l'11 febbraio 2026, su PC, PS5 e Xbox Series. Beh, un po' prima del previsto... o una strana campagna di marketing di Suda51 (l'uomo non delude mai).

"Ora che abbiamo vinto il gioco del pollo contro *coff* un'uscita 2026 rimandata due volte, possiamo rivelare le nostre carte e confermare che non avevamo mai intenzione di uscire a maggio," ha detto Goichi "Suda51" Suda, CEO, scrittore e produttore di Grasshopper Manufacture. "Stiamo deformando lo spazio-tempo per mettere gli ultimi ritocchi a Romeo is a Dead Man prima del suo rilascio il prossimo febbraio."

Romeo is a Dead Man segue l'agente speciale dell'FBI spazio-temporale Romeo Stargazer, strappato dall'orlo della morte indossando la maschera radicale "DeadGear", mentre parte alla caccia dei fuggitivi più ricercati del multiverso, armato di un arsenale completo di pistole e armi da mischia. E se non fosse già abbastanza, essere intrappolati in uno strano limbo tra la vita e la morte come DeadMan e dover navigare un continuum spazio-temporale frantumato, Romeo deve anche affrontare la scomparsa improvvisa della sua misteriosa fidanzata, Juliet.

Darai una possibilità a Romeo is a Dead Man a febbraio?