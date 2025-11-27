Grasshopper Manufacture ospiterà un Direct il 5 dicembre

HQ

Lo sviluppatore Grasshopper Manufacture ha rivelato che ospiterà una vetrina Direct già dalla prossima settimana. Previsto per il 5 dicembre all'ora incredibile delle 1:00 GMT/2:00 CET, lo show durerà circa cinque minuti e presenterà un nuovo sguardo su Romeo is a Dead Man, e altro ancora.

Grasshopper spiega per intero: "Sintonizzatevi sul #GrasshopperArchives venerdì 5 dicembre, alle 10:00 JST (1:00 GMT, 2:00 CET; Giovedì 4 dicembre, 17:00 PST, 20:00 EST)! Avremo aggiornamenti su #RomeoIsADeadMan, nuove riprese e altro ancora!"

Guidata dal famoso Goichi "Suda51" Suda, Grasshopper Manufacture è nota per essere uno sviluppatore che crea ogni sorta di titoli insoliti e oscuri con meccaniche vivaci ed sfarzose. Ci aspettiamo ancora una volta lo stesso da Romeo is a Dead Man, anche se le informazioni sul progetto sono piuttosto scarse, inclusa la data di uscita esatta e i piani di lancio più ampi, perché al momento attuale tutto ciò che sappiamo è che il gioco uscirà nel 2026.