Gravhounds porta il caos cooperativo canino su PC e Xbox

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Il nuovo gioco dei veterani di Battlefield e Halo ha finalmente ricevuto una data di uscita—e per fortuna non dovremo aspettare un'eternità. Durante la Gamescom, il team ha annunciato che Gravhounds entrerà in Early Access il 2 novembre sia per PC che per Xbox.

Gravhounds è il progetto d'esordio di Octopus Panic, uno studio fondato da veterani di aziende come DICE e 343 Industries. Fino a quattro giocatori interpretano i ruoli di cani sparati che cercano di sopravvivere dall'altra parte della galassia—il tutto mentre in qualche modo riescono comunque a portare a termine il lavoro.

Il gioco combina meccaniche di sopravvivenza ed estrazione con il caos basato sulla fisica, con gli sviluppatori che citano la loro esperienza su serie come Battlefield e Halo come parte del suo DNA. Il focus principale è la cooperativa, dove le cose vengono incoraggiate a andare spettacolarmente male prima che il gruppo riesca in qualche modo a salvare la situazione.

Gravhounds può già essere aggiunto alla tua lista dei desideri prima del lancio in Early Access il 2 novembre. Guarda il trailer qui sotto.