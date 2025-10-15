Gravitom Cockpit è il primo simulatore al mondo che emula le forze G

HQ

Molti di noi che trascorrono del tempo in un simulatore di corse hanno ovviamente visto i progressi degli ultimi anni per quanto riguarda i vari sistemi di movimento che fanno davvero sentire come guidare una vera auto, quando si gioca a vari titoli di corse. Tuttavia, forse l'aspetto più ovvio delle corse reali che purtroppo non può essere emulato in modo credibile è la forza G, qualcosa che i produttori di simulatori Gravitom ora credono di aver risolto, rotto il dado. Il prossimo impianto gigante di Gravitom simulerà la forza G secondo gli stessi produttori e questo sarà mostrato durante Simexpo 2025.

Aristotelis Vasilakos, Partner e Consulente Strategico di Gravitom:

"Gravitom è il primo impianto di allenamento alla guida che ricrea la sensazione di forze G elevate e sostenute.

Un approccio completamente innovativo e frutto della maturità tecnologica sia dell'hardware che del software nel mondo del simracing".

