"Grazie alla FIFA per aver fatto ciò che era giusto e per aver ribaltato una grande ingiustizia", ha detto Trump dopo che Balogun è stato scagionato dal divieto

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Folarin Balogun, miglior marcatore degli Stati Uniti, è stato scagionato dalla FIFA e sarà disponibile per giocare per gli ottavi di finale tra USA e Belgio lunedì prossimo (martedì 7 luglio alle 14:00 CEST, 13:00 BST), nonostante abbia scontato una squalifica autonomica di una partita per aver ricevuto un cartellino rosso diretto durante la precedente partita USA contro Bosnia ed Erzegovina.

La FIFA lo ha rivelato domenica in una dichiarazione: "In conformità con l'articolo 27 del codice disciplinare FIFA, l'attuazione della sospensione della partita è sospesa per un periodo di prova di un anno. Se Folarin Balogun commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova, la sospensione sarà revocata e la sanzione eseguita senza pregiudizio di eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione."

Questo è molto insolito e arriva dopo numerose petizioni alla FIFA per scagionargli il giocatore, che è stato una delle figure chiave della nazionale americana guidata da Mauricio Pochettino. Perfino il Segretario USA Marco Rubio ha chiesto alla FIFA di fare appello, anche se lui stesso pensava fosse troppo tardi: "Serve un processo di appello per questo. Probabilmente è troppo tardi per questo", ha detto Rubio dopo la partita contro la Bosnia.

Secondo quanto riferito da diversi funzionari FIFA a The Athletic, una squadra non può fare ricorso contro un cartellino rosso o la successiva sospensione. Tuttavia, la FIFA sembra aver trovato una scappatoia per permettere a Balogun di giocare, il che dà agli USA maggiori occasioni contro il Belgio.

Il presidente Donald Trump, noto per essere un caro amico, o alleato, del presidente FIFA Gianni Infantino, ha scritto su Truth Social: "Grazie alla FIFA per aver fatto ciò che era giusto e per aver ribaltato una grande ingiustizia! Presidente DONALD J. TRUMP."

Il vincitore della partita USA/Belgio affronterà il vincitore della partita Spagna vs. Portogallo, che si giocherà lunedì. La partita dei quarti di finale si giocherà venerdì prossimo.