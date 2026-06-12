Grazie per i ricordi: Una retrospettiva su 12 anni di Destiny e i 10 momenti che hanno definito il mio Guardiano

HQ

Nel corso degli anni, ci sono stati giochi a cui ho dedicato quantità incredibili di tempo ed energia. Per la maggior parte, questi giochi sono stati esperienze multiplayer in cui ho legato e connesso con amici durante l'adolescenza e la pandemia, alcuni erano titani mainstream come Call of Duty e altri successi più oscuri che per qualche motivo ci hanno colpito, come Smite ad esempio. Ma questi giochi andavano e venivano con la mia vita, raggiungendo il picco a volte e altrimenti svanendo nella memoria quando qualcosa attirava la mia attenzione. L'eccezione, almeno dal 2014, è stato Destiny.

Raggrupperò Destiny 1 e 2 in un unico insieme per questo viaggio nei ricordi, dato che il primo gioco è stato lanciato, ha offerto un paio di espansioni, e poi, qualche anno dopo, si è evoluto in Destiny 2, che ormai si avvicina al suo nono anniversario. Dato che i legami tra questi due giochi sono molto stretti - ho usato lo stesso Hunter Exo Guardian per quasi 12 anni - sembra un'esperienza coesa, anche se non è del tutto vero. È per questo motivo che Destiny ha plasmato la mia vita in un modo che nessun altro gioco ha fatto, o probabilmente potrà mai fare. È stata una presenza fissa nella mia vita per oltre un decennio, con la mia avventura iniziata appena compiuto 16 anni, avevo lasciato il liceo e stavo iniziando il mio percorso al Sixth Form (che è di fatto un college scolastico). Ero ancora un giovane fulmine, con gli occhi brillanti e pronto ad affrontare il mondo, e guardando indietro a quel momento mi chiedo come avrei reagito se avessi saputo che il personaggio che stavo creando in una fatidica sera di settembre 2014 su una Xbox One relativamente nuova avrebbe ancora avuto un ruolo importante nella mia vita dodici anni dopo. Molte cose sono cambiate nel corso degli anni, ma una delle poche cose che sono rimaste costanti è il mio impavido guerriero Exo con la vernice da guerra rossa a schizzi sull'occhio sinistro.

Il punto è che Destiny ha lasciato il segno su di me in un modo che nessun altro gioco è mai riuscito a fare, e non riesco a immaginare che ci sarà ancora qualcosa che abbia anche solo una frazione dell'impatto che l'universo di Bungie ha avuto su di me nel corso degli anni. Naturalmente, probabilmente si capisce che sono un po' deluso dal modo in cui Destiny 2 ha vacillato negli anni, con questa delusione che ha raggiunto il culmine quando Bungie ha deciso di interrompere il supporto futuro per il gioco senza una strada chiara per l'universo in vista. È stata una situazione un po' straziante, quasi come dover sopprimere un animale anziano e malato, una situazione in cui sai che doveva succedere anche se non lo vuoi davvero. Ma oggi non sono qui per lamentarmi e lamentarmi della fine di Destiny 2, delle difficoltà di Bungie o di come Sony abbia gestito tutta questa situazione. No, lo scopo di questo articolo è semplicemente guardare indietro al buono, mettere in luce i miei 10 momenti preferiti del mio tempo in Destiny, e salutare questo gioco davvero meraviglioso nel modo che merita.

Annuncio pubblicitario:

Un Guardiano Sorge

Questo è il nome della prima missione che i giocatori di Destiny 1 hanno mai vissuto. È stato un risveglio che aveva tanto potenziale, con Destiny arrivato in un periodo in cui il multiplayer su console aveva solo vagamente tentato di abbracciare tali ambiziose proprietà MMO. Ascoltare la musica mozzafiato e vedere il paesaggio della Vecchia Russia davanti a te, mentre i toni sottili e un po' robotici di Peter Dinklage nei panni di Ghost (l'attore di Game of Thrones sarebbe presto stato sostituito nel ruolo) narravano gli eventi e ti aiutavano a trovare la tua strada come un puledro di cervo appena nato. C'era qualcosa di così speciale in quel giorno, un momento che tengo ancora con affetto, anche se in parte rovinato dal fatto che il resto di Destiny 1 non è riuscito a raggiungere le vette ambiziose che sperava di raggiungere.

Iron Rising

A tal fine, sto saltando ora all'espansione Rise of Iron per Destiny 1, poiché questo DLC ha dato una scossa al gioco, introducendo nuove location coinvolgenti da esplorare, aggiungendo meccaniche entusiasmanti sotto forma delle armi da mischia degli Iron Lords, vedendo il Gjallarhorn iniziare il suo regno di terrore e introducendo anche altri strumenti di colpo, incluso il beniamino dei fan Outbreak Prime (che sarebbe diventato Outbreak Perfected in Destiny 2 ). Questa espansione ha davvero mostrato i livelli di lore che Destiny poteva esplorare e ha creato un precedente fantastico per ciò che sarebbe successo quando, poco dopo, siamo stati mandati...

Ritorno al punto di partenza

Non si può negare che il lancio di Destiny 2 sia stato un vero disastro. Il gioco ha tolto la maggior parte degli strumenti e degli oggetti che i fan avevano accumulato per qualche anno, ed è proprio questa evoluzione che mi fa preoccupare un po' per l'arrivo di un Destiny 3, qualora mai dovesse accadere. Tuttavia, a parte questo, la Guerra Rossa e la reazione contro Ghaul furono uno dei momenti più importanti della lore di Destiny, inclusa l'eccellente e ricca di scenografie sulla Onnipotente, l'immensa astronave progettata per assorbire le risorse dal sole del Sistema Solare. La minaccia, il pericolo, la perdita, la ripresaglia della forza, l'evoluzione, la speranza per il futuro. Questa fase della storia più ampia aveva tutto.

Annuncio pubblicitario:

Abbattere Calus

Allo stesso modo, in linea con l'arrivo di Destiny 2, i Guardiani si trovarono a viaggiare verso il Leviathan, la sontuosa nave di piacere dell'imperatore Cabal noto come Calus. Per me, questa Raid spicca ancora perché è stata la prima che ho mai completato, dato che non ho mai trovato la community né l'opportunità di affrontare le alternative di Destiny 1. Ma l'ho fatto per il Leviathan, un gruppo di anime tutte alla ricerca di una banda con cui completare questo compito intenso e impegnativo, un evento che ha richiesto ore e ore e che si è concluso in alcune ricompense che tengo ancora oggi rinchiuse nella mia Vault come ricordo dell'impresa che ho compiuto.

La morte di Cayde-6

Saltando un po' avanti e ignorando le espansioni mediocre di Curse of Osiride e Warmind, ora ci ritroviamo davanti a Forsaken, che per me ancora oggi è la migliore espansione Destiny 2 mai offerta. Il contenuto era ampio ed entusiasmante, ma la vera meraviglia di questo DLC era come servisse praticamente come una seconda vita per il gioco, una Destiny 2 Ver. 2.0, per così dire. E tutto ciò che è costato è stato Cayde-6... Sì, ancora oggi non sono sicuro che la narrazione di Destiny si sia mai ripresa dalla perdita del famoso Hunter Vanguard, tanto che hanno dovuto riportarlo per The Final Shape in una reunion agrodolce. Come disse lo stesso Cayde nelle sue memorie nella missione Ace in the Hole, "Ogni storia ha una fine. Questo è mio." Se solo avessimo davvero saputo allora...

Frantumare il Trono

Partendo da questo, e principalmente perché Forsaken occupa un posto così speciale nel mio cuore, abbiamo anche il dungeon Shattered Throne. Come probabilmente potete intuire, per la maggior parte del tempo ho giocato Destiny 2 come un lupo solitario, facendo squadra con altri Guardiani solo quando necessario in Raid, Crogiolo e simili. Per lo scopo del dungeon Shattered Throne, una mini Raid se vogliamo, inizialmente ho fatto la missione con un amico stretto prima di rendermi conto che potevo conquistarla da solo, e cavolo, aprire quel forziere e guadagnare il trionfo solitario di Shattered Throne è stata un'esperienza estremamente gratificante. Era un periodo in cui iniziavo a trattare Destiny 2 sempre più come un'esperienza hardcore, una parte fondamentale della mia vita, e spuntare queste vere imprese di fine gioco diventava il drago che ero disposto a inseguire.

Come potete vedere, ci sono molte parti di Forsaken che mi sono rimaste colpite ancora oggi. Quando guardo indietro ai DLC, ci sono la meravigliosa The Dreaming City e i suoi complessi enigmi ambientali, il brillante raid The Last Wish, il divertimento da eventi pubblici al The Blind Well, le eccellenti storie secondarie che aggiungono un ulteriore livello di lore. Forsaken è stato il momento in cui ho capito quanto Destiny potesse essere speciale e quali vette immense possa raggiungere.

Infine, Le Dannate Piramidi...

Saltando di nuovo a Beyond Light, il motivo per cui ho scelto questo momento è che per anni fino a quel momento, quelle dannate piramidi erano semplicemente un filo sciolto che sembrava che Bungie volesse seppellire. Ma no, per niente. Dopo anni passati a gestire minacce più gestibili, la vera paura era all'orizzonte e ora era finalmente a portata di mano. Non sapevamo cosa fossero le piramidi, perché fossero arrivate in Europa e nel Sistema Solare, che le comandava, sapevamo solo che presto sarebbe stata esplorata. E fu anche il giorno in cui fu superata la linea, quando i Guardiani decisero di allontanarsi dalla luce e abbracciare l'oscurità, aprendo nuove potenti abilità, che sarebbero diventate cruciali alla fine della Saga della Luce e delle Tenebre.

Raggiungere il faro

In modo simile a quello che ho completato il mio primo Raid e affrontato da solo Shattered Throne, sono da tempo un fan del Crogiolo e dell'elemento PvP di Destiny 2, ma tradizionalmente sotto forma di Gioco Rapido, Competitivo e Stendardo di Ferro. Alla fine, dopo aver ottenuto Not Forgotten raggiungendo la cima competitiva, è arrivato il momento di affrontare nuove sfide, che coincidevano con l'arrivo della meccanica di coda in solitaria per Trials of Osiris. Per chi non lo sapeva, Trials of Osiride era il massimo assoluto del PvP Destiny 2, essendo un evento solo nel weekend in cui squadre di tre Guardiani si sfidavano contro altre coraggiose squadre di fuoco mentre completavano le schede perforate. A differenza del competitivo che aveva una scala classificata normale, Trials of Osiride non era affatto così gentile, come se perdevi una partita (forse due a seconda della carta scelta), sacrificavi la possibilità di raggiungere il Faro, un hub speciale riservato ai pochi che potevano vincere sette partite di fila, andando "Flawless", tutto per guadagnare equipaggiamento speciale da Adept e cosmetici rari. Ancora una volta, raggiungere questo risultato è stato immensamente gratificante, un vero momento di trionfo che custodirò per sempre.

La saga di Savathun

Se Forsaken è la mia espansione Destiny 2 preferita, The Witch Queen è una seconda vicina. In modo simile a come Bungie aveva ideato una location meravigliosa e profonda nella Città dei Sogni, anche il Mondo del Trono di Savathun era una destinazione complessa e intricata su cui si potevano passare ore a lavorare. A questo si aggiungevano una varietà di nuovi nemici, una campagna adeguata e raffinata, la creazione delle armi e una personalizzazione più avanzata. Dopo qualche altra espansione umile che abbracciava Shadowkeep e Beyond Light, la Regina Strega arrivò e suggerì che Bungie avesse ritrovato il suo equilibrio ed era pronta a concludere la Saga della Luce e delle Tenebre con un botto.

La Fine della Strada

Poi arrivò Lightfall, che era... qualcosa, ma per fortuna The Final Shape era tutto ciò che i fan desideravano e anche di più. Non mentirò, a quel punto Destiny 2 mi sembrava più un secondo lavoro che un passatempo per me. Non ero un adolescente impressionabile, con più tempo libero di quanto sapessi davvero cosa gestire, anzi, ero stato impiegato a tempo pieno da Gamereactor per alcuni anni e la vita era molto, molto diversa da quella di dieci anni prima. Non avevo l'energia, il tempo né la capacità di dare a Destiny la concentrazione di cui aveva bisogno, ma non avrei nemmeno lasciato vincere il Testimone. E sai una cosa, fermare finalmente quel demone, finalmente porre fine a questa lunga, lunghissima saga è stato estremamente terapeutico. Era come coprire l'ultimo miglio di una maratona, mentre cercavo solo il traguardo, ma quando finalmente è arrivato ho sentito come se mi fosse stato tolto un peso dalle spalle. Il viaggio era finito e il mio Guardiano, dopo un decennio di lotte quotidiane, poteva riposare.

HQ

Non è sempre stato tutto liscio e ci sono stati molti alti e bassi lungo la strada, ma guardando indietro a dove sono stato e dove sono andato, non ho altro che bei ricordi per le migliaia e migliaia di ore passate a lavorare con impegno a Destiny. Ora che l'aggiornamento finale è arrivato, e anche se è grande e promettente, non riesco a vedermi tornare a Destiny 2 molto di più da qui in poi con il futuro così cupo. Anche se spero che Bungie trovi un modo per continuare a crescere ed espandere questo universo affinché innumerevoli altri possano creare ricordi e momenti come quelli che continuo a custodire, penso che da ora in poi mi ritirerò da Destiny. Il mio Guardiano merita riposo, merita di rilassarsi accanto al fuoco, lasciando che nuovi eroi prendano il controllo e difendono gli indifesi.

Tutti quegli anni fa, Ghost mi prometteva che avrei visto molte cose che non avrei capito, e questo era vero su molti livelli, ma era anche meraviglioso e bello. Quindi grazie per i ricordi e spero che, un giorno, ti rivedrò anche tra le stelle.