Grazie per tutto l'intrattenimento del gruppo, Phil Spencer.

Le cose sono cambiate rapidamente venerdì, quando sono stati confermati importanti cambiamenti non solo nella leadership della divisione Xbox, ma anche nelle complessive iniziative videoludiche di Microsoft. Il capo del gaming Phil Spencer è stato confermato come partito dall'azienda lo stesso giorno, seguito solo dalla sua collega più stretta, Sarah Bond. È stata anche confermata che se ne andrà, e la nuova responsabile del gaming per l'iniziativa di Microsoft è Asha Sharma.

Ma... parliamo di più di Spencer. Come saranno valutati i suoi contributi a Xbox in futuro? Xbox compirà 25 anni nel 2026, e Phil Spencer è stato alla guida per 12 di quegli anni. È quindi improbabile che qualcun altro abbia avuto lo stesso impatto sul marchio che ha avuto lui. Ma torniamo ancora più indietro. Il fatto è che Phil Spencer, 58 anni, ha iniziato la sua carriera in Microsoft nel 1988.

Phil Spencer non è più il capo di Xbox.

L'interesse di Spencer per il gaming lo fece già partecipare alle attività videoludiche dell'azienda in quel periodo, e all'inizio degli anni '90 guidò lo sviluppo di CD-ROM, come Encarta. Da lì, ha continuato a lavorare con vari prodotti di consumo (inclusi Works, per chi se lo ricorda) e giochi, fino a quando non si è unito a tempo pieno al neocostituito team Xbox nel 2001. Quindi è letteralmente lì fin dall'inizio.

Il suo primo ruolo per Xbox è stato in realtà quello di general manager di Microsoft Game Studios EMEA (divisione Europa, Medio Oriente e Africa), quindi ha avuto l'onore di gestire Xbox nella nostra parte del mondo, con la responsabilità di reclutare sviluppatori, gestire il marketing e altre attività. Phil Spencer è stato uno dei giocatori chiave che hanno portato all'acquisizione di Lionhead e Rare, tra gli altri.

Quando Peter Moore prese in mano la divisione Xbox dopo la partenza di Sega dalla produzione di console nel 2003, Spencer fu molto coinvolto nel lavoro e nel 2008 fu promosso a general manager di Microsoft Studios, diventando uno dei veri pezzi grossi dell'Xbox. Il 2008 è stata anche la prima volta che noi di Gamereactor abbiamo scritto di Spencer, quando è stato menzionato in un servizio di cronaca sulla rete.

La prima volta che abbiamo scritto di Spencer è stato durante l'era Xbox 360.

Da quando è diventato capo del gaming, è stato in gran parte grazie a lui che abbiamo avuto tutte le iniziative entusiasmanti durante l'era Xbox 360. Ci sono molte storie di colleghi che dicono che Spencer, che era interessato al gaming, fosse spesso coinvolto nei giochi a livello dettagliato e amasse testare la beta e dare la propria opinione. Tuttavia, non era così coinvolto in Kinect. Dopo che Peter Moore lasciò Microsoft nel 2007, Don Mattrick prese il comando, e aveva una visione diversa su come gestire il business delle console. Voleva concentrarsi su alcuni grandi marchi e cercare di creare qualcosa di popolare come il Wii remote.

Molti hanno sottolineato che Spencer era anche uno dei vertici del team Xbox all'epoca, e anche se lui stesso non voleva dissociarsi da Kinect, ci sono molti elementi che suggeriscono che non sia stata una sua creazione. Spencer aveva una filosofia "giocatore prima di tutto", che non andava di pari passo con questa. Quando si trattava di Xbox One, sembrava che tutto tranne il gaming fosse importante, e si parlava molto di iniziative TV e Kinect - mentre la console aveva prestazioni peggiori rispetto alla PlayStation 4 ma costava 100 dollari in più.

Tuttavia, il ruolo di Spencer sembra essere stato di nuovo principalmente il gaming, con investimenti in Halo e Titanfall, tra gli altri. Quando le critiche a Xbox One erano al loro peggio, Microsoft si rese conto di aver sviluppato un concetto che non piaceva al pubblico disposto a spendere per nuovo hardware, e che aveva anche regolamenti percepiti come poco favorevoli ai consumatori (anche se, a onor del vero, va detto che probabilmente erano avanti rispetto ai tempi, poiché la maggior parte delle loro proposte è ormai stata attuata).

Kinect è stato un enorme successo, ma forse anche qualcosa che alla fine ha danneggiato il marchio. Tuttavia, Spencer non sembra essere stato coinvolto in tutto ciò.

Don Mattrick fu più o meno costretto a lasciare il suo ruolo, e Spencer disse di voler prendere il comando di Xbox, con proposte su come rimettere insieme i pezzi di un marchio che era stato così amato solo pochi anni prima. Questo includeva l'eliminazione delle nuove regole, l'abbandono dell'idea di richiedere Kinect e l'aumento nuovamente degli investimenti nei giochi.

Tuttavia, il marchio Xbox era in uno stato triste e, a peggiorare le cose, Sony sembrava fare tutto nel modo giusto dopo una serie di decisioni sbagliate con la PlayStation 3. Questo ha significato costanti scontri per Microsoft, che non è riuscita a lanciare la console contemporaneamente in tutto il mondo, con ritardi in molti luoghi, inclusa l'Europa. Inoltre, la console è stata superata dalla PlayStation 4 in praticamente tutti i confronti con console, poiché semplicemente non era abbastanza potente.

Se c'è un punto positivo da evidenziare, è che Spencer ha fatto un buon lavoro nel suo ruolo di responsabile del gaming, e il fatto è che Xbox One aveva più giochi esclusivi rispetto al formato Sony nei suoi primi anni. Grazie a titoli come Ryse: Son of Rome, Forza Motorsport 5, Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 2, Sunset Overdrive, Titanfall e Ori and the Blind Forest, la Xbox One è riuscita a tenere il passo nonostante le pessime condizioni. Con una console migliore e un'immagine più adatta al gamer, probabilmente avrebbe potuto andare davvero bene.

È facile dimenticare che Xbox One aveva dei giochi davvero ottimi nei suoi primi giorni, cosa di cui dobbiamo ringraziare Spencer.

Ma è difficile capire, se non c'eri tu, quanto fosse criticata Xbox all'epoca. Nemmeno la raffinata Xbox One S, arrivata tre anni dopo l'inizio della generazione e offriva il design Xbox più attraente di sempre, poteva cambiare questa situazione. Microsoft sembrava riluttante a investire nel marchio malconcio, e Sony ha raggiunto i suoi giochi, lasciando Xbox One alle spalle. Secondo diverse fonti, Microsoft ha considerato di abbandonare semplicemente il gaming, e Spencer ha avuto incontri con la CEO Satya Nadella per formulare una strategia per il futuro.

Questo portò poi all'impressionante Xbox One X e a investimenti per rafforzare la capacità di sviluppo. Per due anni, sembrava che Microsoft avesse nuove acquisizioni da annunciare a ogni nuovo evento, e l'ottimismo iniziò lentamente a tornare nel team verde. Ma... creare giochi richiede tempo, e nessuno dei nuovi studi di Microsoft avrebbe avuto il tempo di rilasciare qualcosa di completamente nuovo prima che fosse il momento di lanciare la generazione attuale di console. Spencer ha detto che, a questo punto della generazione, la Xbox One era la console peggiore con cui commettere un errore:

"Abbiamo perso la peggiore generazione da perdere nella generazione Xbox One, in cui tutti hanno costruito la loro libreria digitale di giochi."

In breve, la gente era riluttante a cambiare console quando la nuova generazione ha preso il suo posto perché avevano già una libreria per PlayStation 4. Era meglio comprare una PlayStation 5 così potevano continuare a usare i loro giochi.

Durante l'era PlayStation 4, i giochi digitali sono davvero decollati. Secondo Spencer, è stata la peggior generazione da perdere.

Tuttavia, Spencer aveva altre idee su come rimettere in sesto la situazione per Xbox One, la più nota delle quali era Game Pass. L'idea era di consumare i giochi allo stesso modo di Netflix, cioè un abbonamento che ti offrisse una vasta scelta, inclusi nuovi giochi. Per molto tempo è stato un affare incredibilmente buono, ma sorprendentemente poche persone ne hanno approfittato - semplicemente perché non avevano una Xbox. E, naturalmente, pochi hanno comprato una Xbox solo per potersi abbonare, dato che sarebbe stato un abbonamento costoso.

Un altro nuovo approccio provato da Spencer è stato supportare completamente il PC con le nuove uscite. Anche Windows è un formato Microsoft, quindi mi sembrava logico. Molti si sono opposti, sostenendo che minasse il senso di acquistare una Xbox, ma se guardiamo al mercato odierno, Sony ha adottato in gran parte la stessa strategia.

La più grande acquisizione di giochi che Microsoft aveva fatto fino a quel momento era stata quando acquistò Mojang e Minecraft nel 2014. Tuttavia, questo gioco non divenne esclusivo, ma continuò a essere pubblicato e supportato in tutti i formati. Quando è iniziata l'attuale generazione, Microsoft ha annunciato che avrebbe effettuato un'acquisizione che ha scatenato un clamore, ovvero Bethesda. Una volta completata l'acquisizione, sembrava che Spencer fosse pronto a lottare per rafforzare seriamente Xbox e affrontare Sony. Ha detto questo sul motivo per cui Microsoft voleva prendere il controllo dello sviluppatore di Elder Scrolls: "Si tratta di offrire ottimi giochi esclusivi su piattaforme dove esiste Game Pass."

L'acquisizione di Bethesda ha sconvolto il mondo dei videogiochi. All'improvviso, sembrava che nulla fosse sacro. Una mossa astuta da parte di Spencer, che inseguiva esclusive.

Solo pochi anni dopo, aveva completamente cambiato idea e annunciato che i giochi esclusivi erano assurdi, poiché Microsoft avrebbe supportato tutti i formati. Probabilmente le cose non andarono esattamente come Spencer aveva previsto. Il desiderio di spoilerare i giocatori Xbox probabilmente c'era, ma i nuovi studi acquisiti non avevano nulla in programma, quindi c'era un flusso scarso di nuovi giochi. Halo Infinite ha ricevuto molte critiche al momento della presentazione e ha subito un ritardo di un anno; quando è stato finalmente rilasciato, tutto il supporto è scomparso immediatamente. La serie Gears of War non è riuscita a sostituire i vecchi protagonisti, Forza Motorsport ha ricevuto recensioni tiepide, e non è un'esagerazione dire che la Xbox Series S/X ha avuto un inizio pessimo, nonostante sia inizialmente svuotata durante il periodo peggiore della pandemia.

Qualcosa che ha sicuramente alimentato la percezione che il multi-formato sia il futuro è l'acquisizione da record di Activision Blizzard. Una mossa audace, ma sembra comunque aver portato ad alcune conseguenze impreviste. Ad esempio, non potevano davvero rimuovere Call of Duty da PlayStation perché avrebbe significato perdere enormi ricavi e perché non avrebbero potuto comprare l'azienda fin dall'inizio. Inoltre, molti fan di Xbox hanno commentato che non pensavano di ricevere nulla di valore quando Microsoft in realtà stava semplicemente smettendo di rilasciare giochi per un formato concorrente. È stato impressionante che Spencer e Sarah Bond siano comunque riusciti a portare avanti l'acquisto, ma forse ha contribuito più alla diluizione di Xbox che ad aggiungere davvero?

I fan sono rimasti comprensibilmente delusi, e il precedentemente acclamato e apprezzato Phil Spencer è stato sempre più criticato. Dopo quattro anni deboli con la nuova console, iniziarono a circolare voci che Microsoft stessero aspettando grandi cambiamenti, con frequenti voci che giochi esclusivi per Xbox fossero in arrivo su PlayStation 5. Oggi sappiamo che questo si è rivelato vero, e da allora il marchio Xbox ha subito un duro colpo.

Game Pass è uno dei fenomeni duraturi che Spencer ha creato.

I prezzi sono stati aumentati in modo aggressivo sia su Game Pass che su hardware e, senza giochi esclusivi per attrarre clienti, si sono concentrati su alternative, sia su console che su PC. Microsoft ha sempre faticato a spiegare perché dovresti comprare una Xbox, mentre pubblicizza attivamente che non ne hai nemmeno bisogno, perché tutto potrebbe essere una Xbox.

Una nuova console sembra in arrivo e, a giudicare dalle ultime voci, sarà un ibrido PC, il che significherebbe che in futuro Xbox sarà esclusivamente un ecosistema e un concorrente di Steam. Da due anni, Phil Spencer ha fatto sempre meno apparizioni pubbliche, e voci e fonti affidabili hanno detto che è stato strettamente controllato dall'alto e non è più in grado di agire come avrebbe voluto.

Da ieri, Phil Spencer non è più a capo della divisione Xbox. Ci sono rapporti contrastanti sul fatto che abbia lasciato volontariamente o dopo aver discusso con il suo capo (Satya Nadella), ma è in Microsoft da quasi 40 anni ed è stato parte di tutto il percorso di Xbox, metà del quale come capo, e ora mancano solo pochi anni al pensionamento. Ha 58 anni - che coincide esattamente con l'età di Reggie Fils-Aime quando lasciò Nintendo of America per andare in pensione.

L'acquisizione da parte di Activision Blizzard è stato un progetto enorme, ma forse non uno che ha realizzato ciò che Microsoft sperava.

Xbox è cambiata significativamente sotto la guida di Spencer, non sempre in meglio (come la chiusura di Everwild e Perfect Dark), ma la maggior parte sembra concordare sul fatto che sia stato una forza positiva nell'industria del gaming. Se i suoi piani per la prossima generazione porteranno al ritorno di Xbox come hardware resta da vedere, ma al momento molti direbbero che ha una reputazione un po' macchiata a causa del fatto che Xbox è stata in netto svantaggio fin dai tempi di Xbox 360 ed è così piccola rispetto a PlayStation in particolare, tanto che molti giochi semplicemente non sono stati rilasciati.

Allo stesso tempo, c'è una certa ironia nel fatto che Sony abbia una lista di giochi abbastanza vuota da due anni, mentre i numerosi studi di Microsoft sono davvero decollati. Se Microsoft avesse continuato con giochi esclusivi, probabilmente avrebbe potuto attirare i fan di PlayStation con la loro ondata di titoli di peso massimo. Ma se così fosse, non lo sapremo mai.