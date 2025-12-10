Greedfall 2: The Dying World cambia nome e aggiorna i fan sulla data di uscita

HQ

Lo sviluppatore di Greedfall Spiders ha rivelato che il gioco precedentemente noto come Greedfall 2: The Dying World avrà un cambio di nome. Inoltre, i fan possono aspettarsi di sapere di più sull'uscita completa del gioco molto presto.

In un post della community su Steam, Spiders ha affrontato il fatto che il lancio in Early Access del seguito di Greedfall non è andato esattamente come previsto. Tuttavia, ci sono grandi cambiamenti in arrivo, soprattutto per quanto riguarda il nome del gioco. D'ora in poi, sarà conosciuto come Greedfall: The Dying World. Questo riflette il fatto che il gioco non è esattamente un seguito di Greedfall, e quindi non sarà rappresentato come tale.

Se stai aspettando il rilascio completo di Greedfall: The Dying World per acquistarlo, allora sentirai di più parlare dei piani per la data di uscita a gennaio 2026. Probabilmente c'è ancora del lavoro da fare in Early Access prima del rilascio completo, ma Spiders vuole che teniamo d'occhio il lancio completo a breve.