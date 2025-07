Greedfall 2: The Dying World sviluppatore rischia licenziamenti

HQ

Lo sviluppatore di Greedfall 2: The Dying World, Spiders Studio, è l'ultima azienda ad affrontare licenziamenti nel settore dei giochi. Mentre Greedfall 2: The Dying World continua il suo periodo in accesso anticipato, sembra che sia giunto il momento di ridurre gli Spiders.

Questo viene dal capo animatore di Spiders Erwan Perrin, che su LinkedIn (tramite GamingBolt) ha condiviso che la maggior parte del team di animazione e rigging sarà interessato. Perrin non ha condiviso esattamente quante persone sono state colpite.

Greedfall 2: The Dying World continua a rimanere in accesso anticipato su Steam in questo momento. Quest'anno ha ricevuto un importante aggiornamento, ma non siamo sicuri se questi licenziamenti influenzeranno il ritmo con cui il gioco offre grandi quantità di contenuti.