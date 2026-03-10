HQ

Nel dicembre 2025, lo sviluppatore Spiders annunciò che avrebbe cambiato il nome di Greedfall 2: The Dying World in Greedfall: The Dying World (il numero 2 fu rimosso), ritenendo che il gioco non fosse un sequel diretto. All'inizio sembrava una decisione un po' misteriosa, ma dopo aver giocato a Greedfall: The Dying World, ha perfettamente senso, dato che è un gioco diverso sotto diversi aspetti rispetto all'originale del 2019.

Narrativamente, Greedfall: The Dying World è un prequel del primo gioco. La storia si svolge tre anni prima, e tu interpreti il ruolo di un nativo della tribù dei Teer Fradee, una tribù che vive pacificamente in armonia con la natura. Senza svelare troppo, posso dire che assumi il ruolo di "Doneigad", che è una sorta di guida spirituale o protettrice spirituale. Il tuo piccolo villaggio è pericolosamente vicino a dove si sono stabiliti coloni di un altro mondo (il nostro), e la loro miniera d'oro sta inquinando i corsi d'acqua, facendo ammalare i villaggi per aver mangiato il pesce, e i coloni stanno praticamente svuotando le foreste dagli animali con le loro disgustose trappole, rendendo lo scontro quasi inevitabile.

Greedfall: The Dying World è strutturato come un vecchio gioco di ruolo e trae chiaramente ispirazione da Star Wars: Knights of the Old Republic e Dragon Age: Origins, il che certamente non è una cosa negativa. Tutto si svolge in un mondo fantastico e avventuroso, ispirato a qualcosa che ricorda l'Europa e l'età dell'oro spagnola del XVI e XVII secolo. Non è strettamente un gioco open world, ma è diviso in grandi zone aperte dove puoi esplorare e scoprire l'ambiente circostante, raccogliere armi, vestiti, pozioni, denaro e molte risorse, e c'è un grado relativamente alto di libertà per affrontare i compiti del gioco come preferisci.

Non ci vuole molto prima che tu ti familiarizzi con il nuovissimo sistema di combattimento, completamente ridisegnato rispetto al primo gioco. Ma prima di arrivarci, devi prima creare il tuo personaggio in un editor di personaggi molto dettagliato e poi scegliere tra 12 diversi tipi/classi di personaggi. Ci sono di tutto, da un Signore della Guerra, un Guaritore e uno Scout a uno Sparatutto d'Elite, un Cacciatore e un Protettore, ognuno dei quali, tradizionalmente, ha i propri punti di forza e debolezza e un albero di potenziamento personale, dove puoi modellare il tuo personaggio come preferisci.

Come detto, il sistema di combattimento è molto diverso dal primo gioco, che era più orientato all'azione, mentre qui in The Dying World è molto più tattico. Ti dà semplicemente più controllo sui membri del gruppo, essendo costruito attorno al meccanismo "pausa e riproduzione" o "pausa tattica", il che significa che abbiamo a che fare con un sistema di combattimento in tempo reale, ma che puoi mettere in pausa in qualsiasi momento per avere una panoramica del campo di battaglia, dare ordini ai membri del gruppo, Muovili, usa pozioni, abilità e altre cose, tutte eseguite nel momento in cui riavvii il gioco.

È un modo leggermente diverso, e anche un po' antiquato, di affrontare il combattimento in un gioco di ruolo nel 2026, ma i fan degli RPG tradizionali probabilmente lo accoglieranno volentieri, dato che ormai non è più qualcosa che vediamo spesso. Se non riesci a fare i conti con questa meccanica vecchia scuola, puoi effettivamente scegliere quanto debba essere tattica, basandoti su tre profili: Tattico, Ibrido e Focalizzato. Il Tactical è, ovviamente, il più tattico di tutti ed è l'impostazione predefinita del gioco, dove hai il pieno controllo sui membri del gruppo, mentre Focused si gioca un po' più come il primo gioco, ma puoi comunque mettere in pausa il gioco e poi hai alcune opzioni tattiche. L'ibrido si colloca a metà strada tra i due estremi.

Ho provato tutti e tre i profili tattici e ho trovato Tattico il più efficace, ma questo principalmente perché la parte in tempo reale del sistema di combattimento non funziona nemmeno lontanamente bene. Le battaglie in tempo reale sono caotiche, goffe e imprecise, con i diversi personaggi che si sovrappongono e colpiscono a sinistra e a destra, e ti manca il feedback dal tuo personaggio (puoi passare da uno a uno all'altro durante le battaglie), perché è difficile capire se stai davvero colpendo qualcuno o qualcosa in tutto quel caos. Non sono affatto convinto di questa parte del sistema di combattimento, ed è un vero dispiacere che quasi metà del sistema di combattimento non funzioni davvero.

Greedfall: The Dying World è una tipica partita AA, dato che a volte è ovvio che sia stata realizzata da una squadra leggermente più piccola. Oltre ai sottotitoli che non sempre corrispondono a ciò che viene detto e ad alcuni errori di ortografia nei testi di aiuto, ho anche visto NPC fare moonwalk quando si bloccavano nell'ambiente e svanivano davanti ai tuoi occhi se ti muovi a un ritmo normale. L'intelligenza artificiale degli NPC è difettosa, poiché una guardia può stare sopra uno dei suoi colleghi morti senza reagire, il che annebbia completamente le sequenze stealth del gioco. A un certo punto mi sono ritrovato improvvisamente a sentire la mancanza di un membro del gruppo, che si è rivelato bloccato su una scala che non riusciva a capire come scalare. Ci sono diversi esempi di queste piccole cose che potrebbero non rovinare direttamente il gioco, ma sono irritanti.

L'aspetto visivo di Greedfall: The Dying World è molto diviso, nel senso che la parte estetica è davvero ben fatta. Questo vale per tutto, dai costumi davvero belli e ben progettati indossati dagli abitanti a un mondo di gioco davvero atmosferico, emozionante e ben progettato. Ci sono di tutto, dalle rigogliose foreste e rovine nel deserto ai grandi e vivaci villaggi di pescatori sul mare e vere e proprie metropoli. È un vero piacere esplorare questo mondo entusiasmante, purché si possano evitare troppe battaglie.

L'aspetto tecnico è un po' diverso. Qui hai due impostazioni grafiche diverse tra cui scegliere: "Favorisce la qualità grafica" e "Favorisce il frame rate" e, a differenza di molti altri giochi, c'è una differenza sorprendentemente grande tra i due. Abbiamo testato il gioco su PlayStation 5 Pro ed è stato molto chiaro che l'ambiente in particolare ha subito un duro colpo visivo quando abbiamo eseguito il gioco in modalità "Favore del frame rate". Tutto diventava semplicemente sfocato da guardare, i dettagli intorno scomparivano, le foglie sugli alberi si raggruppavano in piccole macchie, ed era come se si vedesse tutto attraverso un paio di occhiali unti. In "Favore qualità grafica", tutto era molto più nitido, ma il frame rate era più basso e, da quello che vedevo a occhio nudo, intorno ai 30 fps e a volte inferiore. Alla fine ho giocato in "Favore qualità grafica" perché trovavo difficile convivere con l'aspetto granuloso ora che avevo visto quanto potesse essere nitido, quindi ho dovuto convivere con i 30 fps.

Il suono è davvero eccellente, con effetti sonori bellissimi, doppiatori che fanno un buon lavoro, e sia l'inglese che la lingua madrelingua sono parlati per tutto il film, il che contribuisce a rendere l'autenticità. La colonna sonora in-game è davvero ben realizzata, e il gioco ha una delle melodie di titoli più belle che abbiamo sentito da molto tempo. Lo potete sentire nel trailer in fondo a questa recensione.

Non voglio rivelare troppo, quindi questa recensione è solo la punta del ciuffo Greedfall: The Dying World, dato che si tratta di un gioco importante di cui abbiamo a che fare qui, e lo sai quando il tutorial/prologo da solo richiede 3-4 ore per essere completato. Questo gioco è pensato per i giocatori di ruolo più vecchio stile, e se ricordate e amate Star Wars: Knights of the Old Republic e Dragon Age: Origins, probabilmente vi piaceranno Greedfall: The Dying World. Tuttavia, il gioco non mi ha mai davvero conquistato. Ho adorato il mondo bellissimo, che mi ha attirato più e più volte, ma è stato difficile iniziare (un tutorial noioso di 3+ ore è semplicemente troppo) e, praticamente, solo metà del sistema di combattimento funziona davvero.

Se aspettavi con ansia Greedfall: The Dying World, allora penso che dovresti provarlo. Mi dà fastidio che la parte in tempo reale del sistema di combattimento sia così macchinosa così com'è, perché è davvero l'unica cosa che frena il gioco, ma purtroppo è una parte importante di un gioco di ruolo d'azione.