Greedfall: The Dying World per lasciare l'Early Access e debuttare sulle console a marzo

Se pensavi che marzo non fosse abbastanza impegnativo per quanto riguarda l'arrivo di nuovi videogiochi, Spiders Studio sta facendo il possibile per aggiungere qualcosa a questo. Lo sviluppatore ha confermato che Greedfall: The Dying World (il sequel che in realtà è un prequel dell'originale Greedfall ) uscirà dall'Early Access e arriverà anche su console nel mese di primavera.

Previsto per il debutto il 10 marzo su PC e il 12 marzo su PS5 e Xbox Series X/S, questo annuncio è stato supportato da un nuovo video di gameplay che potete vedere integralmente qui sotto.

Per chi non ha ancora sperimentato Greedfall: The Dying World su PC nello stato di Accesso Anticipato, Spiders ha condiviso una sintesi di ciò che il gioco offre ai fan.

"La storia di Greedfall: The Dying World inizia tre anni prima degli eventi del primo gioco, all'alba della peste di Malichor, una misteriosa malattia che sta gradualmente corrompendo il Vecchio Continente di Gacane. Questa volta, interpreti un nativo dell'isola di Teer Fradee, recentemente scoperto dai coloni di Gacane, destinato a diventare un Doneigad: un guardiano della conoscenza e della Natura. La tua iniziazione è appena completa quando il tuo destino viene ribaltato e vieni fatto prigioniero dai soldati che ti portano con la forza nel Vecchio Continente.

"La tua ricerca per riconquistare la libertà ti immerge nel cuore di una vasta cospirazione: sta a te forgiare il tuo destino nella speranza di salvare non solo la tua isola ma l'intero continente."

Farai il check-out Greedfall: The Dying World a marzo?