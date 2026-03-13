Green Lantern di Aaron Pierre confermato per apparire in Man of Tomorrow

HQ

Non abbiamo avuto nulla di nuovo da vedere da parte del DCU da quando la seconda stagione di Peacemaker è iniziata nell'agosto 2025. Ma a giugno uscirà Supergirl, seguita da Lanterns in agosto e Clayface in ottobre.

E parlando di Lanterne, sembra che vedremo almeno di più almeno John Stewart (interpretato da Aaron Pierre), un Lanterna Verde, in un futuro non troppo lontano. The Hollywood Reporter ha rivelato che Pierre apparirà nel sequel di Superman Man of Tomorrow a luglio 2027.

Come probabilmente ricorderai, abbiamo anche incontrato un altro Green Lantern, Superman, ovvero Guy Gardner, interpretato brillantemente da Nathan Fillion. È già stato confermato che apparirà in Lanterns, ma non è ancora chiaro se apparirà anche in Man of Tomorrow.

A proposito, abbiamo recentemente potuto vedere il primo trailer di Lanterns, quindi se te lo sei perso allora, ora hai un'altra possibilità qui sotto. Si dice che sia ispirato a True Detective, Fargo e No Country for Old Men, tra gli altri.