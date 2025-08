Gremlins 3 ha una sceneggiatura, l'approvazione di Spielberg è l'ultimo ostacolo Sono passati più di 35 anni da quando Gremlins 2: The New Batch ha scatenato il caos nelle sale e, sebbene non sia stato un successo al botteghino, le voci di un terzo film non sono mai veramente morte.

HQ Sono passati più di 35 anni da quando Gremlins 2: The New Batch ha causato il caos nelle sale di tutto il mondo. E anche se il sequel non è stato esattamente un successo al botteghino, le voci di un potenziale Gremlins 3 non sono mai scomparse. Ora sembra che il tanto atteso sequel sia più vicino che mai, ma un certo Steven Spielberg sta bloccando le cose. Zach Galligan, che ha interpretato Billy nei primi due film, ha rivelato a una convention a Manchester che la Warner Bros. è seduta su una sceneggiatura finita per Gremlins 3 ed è ansiosa di iniziare la produzione. Il trucco? Spielberg ha bisogno di leggere e approvare prima la sceneggiatura, e a quanto pare sta trascinando i piedi. Il momento, catturato in una clip TikTok ormai virale, vede anche Galligan spiegare perché il progetto ha improvvisamente guadagnato terreno: "Puoi ringraziare il successo di Beetlejuice 2" Così... sei pronto per il caos di Gremlin?